ينتج عنه مشاكل في اتصال الدماغ بأعضاء الجسم.. “فهد الطبية” توضح أعراض الإصابة بـ”التصلب اللويحي”

بلادي – الرياض :
أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أعراض التصلب اللويحي المتعدد، مضيفة أن المرض يحصل في الدماغ والحبل الشوكي نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لغلاف الحماية للحبل الشوكي “المائلين” التي تغطي الألياف العصبية.
وأبانت أن هذا المرض قد يسبب مشاكل في الاتصال ما بين الدماغ وأعضاء الجسم، لافتة إلى أن علامات الإصابة به كثيرة، وتختلف بحسب مقدار تلف الأعصاب وقوة تأثيرها.
ونوهت المدينة بأهم أعراض الإصابة بالمرض، وهي متمثلة في ألم في أجزاء الجسم، والدوخة، وفقدان كلي أو جزئي للرؤية، وثني الرقبة للأمام، والضعف في واحد أو أكثر من طرف.
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