التحالف: تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة

بلادي – الرياض : ذكرت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة. وأوضحت أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين. وأشارت إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.

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