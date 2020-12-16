“المجلس الصحي” يوضح معلومات هامة عن اللقاحات وكيفية عملها

بلادي – الرياض :

أوضح المجلس الصحي السعودي، 3 معلومات هامة عن اللقاحات، مبيناً أن اللقاح يحتوي على بكتيريا أو فيروسات ميتة، أو ضعيفة، بحيث لا تملك القدرة على إحداث المرض.

وأبان المجلس في منشور توعوي، أن اللقاحات يتم إعطاؤها للشخص بحيث تحفز الجهاز المناعي في الجسم للتعرف عليها، كما أن الجسم ينتج أجسامًا مضادة تتعرف على الميكروب بشكل مبكر.

وأضاف أن ذلك يجعل الجسم يقوم بمحاربة الميكروب إذا دخل مرة أخرى ويمنع حدوث المرض.