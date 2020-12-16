بلادي – الرياض :
أوضح المجلس الصحي السعودي، 3 معلومات هامة عن اللقاحات، مبيناً أن اللقاح يحتوي على بكتيريا أو فيروسات ميتة، أو ضعيفة، بحيث لا تملك القدرة على إحداث المرض.
وأبان المجلس في منشور توعوي، أن اللقاحات يتم إعطاؤها للشخص بحيث تحفز الجهاز المناعي في الجسم للتعرف عليها، كما أن الجسم ينتج أجسامًا مضادة تتعرف على الميكروب بشكل مبكر.
وأضاف أن ذلك يجعل الجسم يقوم بمحاربة الميكروب إذا دخل مرة أخرى ويمنع حدوث المرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المجلس الصحي” يوضح معلومات هامة عن اللقاحات وكيفية عملها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.