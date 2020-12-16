نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب إعفاء من بنك التسليف ورابط التقديم لإعفاء الأقساط المتبقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم لإعفاء من الأقساط المتبقية لجميع المواطنين السعوديين، حيث يعتبر بنك التسليف والإدخال من اكثر البنوك الهامة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات مميزة من القروض وبأقساط مسيرة بدون فوائد وإجراءات سهلة وبسيطة، ويقدم بنك التسليف عدد من المنتجات مثل قرض الأسرة وقرض الزواج وقرض ترميم العقار وقرض السيارات وقرض الشباب وقرض العاطلين عن العمل وقرض الخريجين وتمويل شخصي وتتميز هذه التمويلات بسرعة الحصول عليها وفقا إلي بعض الشروط البسيط، ويساعد بنك التنمية الاجتماعية الأشخاص في عمل مشروع خاص بهم لتصبح مصدر رزق لهم،حيث أعلن بنك التسليف في الفترات الأخيرة عن إعفاء بعض المواطنين واللذين يقومون بتسديد الأقساط في أوقات زمنية محددة لهم، وها نحن الآن نوضح لكم طريقة التقديم من اجل الحصول علي إعفاء بنك التسليف والإدخال.

طريقة التقديم لإعفاء من الأقساط المتبقية من بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك أن تقوم بها في تقديم طلب الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة التي حددها بنك التنمية الاجتماعية كما يلي:

يجب عليك إحضار بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمقترض وتكون البطاقة سارية.

بعد ذلك قم بتقديم نموذج الطلب الذي قام بتعبئته وطباعته علي الموقع.

يجب إحضار كارت الأسرة.

يجب علي العميل تقرير طبي توضح الحالة للحصول علي إعفاء من بنك التسليف.

إحضار شهادة تقرير فيه بيانات توضح إجمالي الدخل الشهري له.

يجب إمضاء علي الطلب إعفاء بنك التسليف.

رابط التقديم علي إعفاء الأقساط المتبقية من بنك التنمية الاجتماعية

رابط تقديم طلب إعفاء الأقساط المتبقية من بنك التنمية الاجتماعية وطريقة التقديم علي طلب الإعفاء من سداد الأقساط الشهرية الذي من خلاله يمكنك الحصول علي إعفاء سداد القروض، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ويكون رابط دخول حسابي لدي بنك التنمية الاجتماعية إذا كان لديك حساب وان لم يكن فلابد من تسجيل حساب جديد، حيث أن بنك التسليف يتميز بانه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتفق مع تعاليم الدين السلامي ولا يتطلب دفع رسوم.