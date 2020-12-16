نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في السعودية .. المعدن الأصفر .. إلى أين؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، إرتفاعاً ملحوظاً تماشياً مع صعود أسعار المعدن الأصفر الثمين في الأسواق العالمية.

وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الأربعاء 224.78 ريالاً ما يعادل بالدولار (59.92 دولار)، مقابل 220.39 ريال ما يعادل بالدولار (58.77 دولار)، بالأمس الثلاثاء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

الجدير بالذكر أن سعر جرام الذهب من عيار 21 (الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية) اليوم الأربعاء، بلغ نحو 196.69 ريالاً ( 52.43 دولار)، مقابل نحو 192.84 ريال (51.43 دولار)، أمس الثلاثاء.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 أيضاً إلى 168.59 ريالاً للجرام الواحد.

سعر أونصة الذهب في المملكة

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) الذهبية اليوم مع ارتفاع أسعار جرامات الأعيرة المختلفة إلى 6,991 ريالاً مقابل نحو 6855 ريال بالأمس الثلاثاء في المملكة.

أسعار الذهب في المملكة

ونقدم لكم زوارنا الكرام في الجدول التالي أسعار الذهب في السعودية والتي يتم تحديثها بشكل دوري ومباشر على مدار الساعة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, December 16, 2020 02:51 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 224.78 ريال $59.92 سعر الذهب عيار 22 206.05 ريال $54.92 اسعار الذهب عيار 21 196.69 ريال $52.43 اسعار الذهب عيار 18 168.59 ريال $44.94 سعر الذهب عيار 14 131.12 ريال $34.95 سعر الذهب عيار 12 112.39 ريال $29.96 اسعار أوقية الذهب 6,991 ريال $1,863 اسعار جنيه الذهب 1,574 ريال $419.42 اسعار كيلو الذهب 224,783 ريال $59,916

وتختلف أسعار الذهب في السعودية باختلاف المناطق وعيارات الذهب وقيمة المصنعية حسب العيار.

كان السوق السعودي في النصف الثاني من هذا العام يواجه تحسناً كبيراً وانتعاشاً شديداً في قيم وحجم التداولات الاقتصادية، فقد أشار محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إلى أن النصف الثاني من هذا العام حدث فيه ارتفاع لقيم التداولات اليومية من مليار دولار إلى أكثر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار يومياً في المملكة العربية السعودية.