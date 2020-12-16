شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأربعاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل إصابة 180 جديدة بفيروس “كورونا”، و 11 حالة وفاة ، و 199 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 360335 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 351192 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6080 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :