قصاصات وأوراق … الكاتبة الصحفية / ناهد رطروط

الميلاد والموت كدفتي كتاب وأوراق هذا الكتاب هي حياتنا بأحداثها وناسها وتقاليدها ونحن تلك الكلمات التي تتجول مابين أطراف الصفحات وصدارتها فتملؤها بالضحكات أحياناً و تذيب قلبها بالدموع أحيانا وبموتنا تنتهي الحكايا ويغلق الكتاب فنغدو مجرد قصاصات أوراق تطايرت في الهواء ولم يبقى منها سوى أثرها وتأثيرها في من حولها فإما نكن رائحة عطرة نسعد من تمر قصاصاتنا في ذاكرته فرحاً بأوقات جميلة مرت بين ثنايا الصفحات فأشرقت بها ونبكيه في نفس الوقت حزنا على الفراق

أو نكون كنافخي الكير نسعد من تمر قصاصاتنا بذاكرته فرحا بالرحيل ونهدر دموعنا ظلما وقهرا على لقاء أليم انتهى ولم ينته وجعه

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