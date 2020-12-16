نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها مصالح الشعبين.. علاقات تاريخية تجمع مصر والإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب 30 يونيو شهدت العلاقات السياسية بين مصر والإمارات دفعة قوية، وأكدت دعمها الكامل والمستمر للشعب المصري في تنفيذ خارطة الطريق، التي أعلنتها القوات المسلحة بمشاركة القوي السياسية والدينية.

وقامت العلاقات الإماراتية- المصرية على أسس الشراكة الإستراتيجية بينهما لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة.

تعددت لقاءات قيادتى البلدين ومسئوليها على كل المستويات للتنسيق حيال تلك التحديات، وكان آخرها زيارة ولي عهد أبوظبي للقاهرة اليوم.

لعبت الدبلوماسية الشعبية المصرية دورًا في دعم العلاقات مع أبوظبي ، حيث أعربت عن تقديرها وشكرها لموقف الإمارات الداعم للقاهرة في محاربة الارهاب والفكر المتطرف.

يوم 7 يونيو 2014 شارك وفد إماراتى رفيع المستوى يترأسه محمد بن زايد فى حفل تنصيب الرئيس السيسى، ليفتتح صفحة العلاقات المصرية - الإماراتية في عهد القيادة المصرية الجديدة.

- بعد هذا التاريخ بأشهر فقط، أجرى محمد بن زايد آل نهيان مباحثات مع الرئيس المصري شملت ملفات المنطقة، وهي الزيارة التي حددت الطابع الإستراتيجي للقاءات القيادتين.

واستهل الرئيس السيسي عام 2015 بزيارة هي الأولى للإمارات، بدعوة من محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء تم الاتفاق في فبراير 2017 على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية تجتمع كل ستة أشهر مرة علي مستوي وزراء الخارجية والأخري علي مستوي كبار المسئولين.

على صعيد السياسة الخارجية شهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا وثيقًا بين البلدين حيال القضايا الرئيسية مثل القضايا الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية، وتتمثل تلك الرؤية فى الآتى:

• أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنا لدماء المواطنين الأبرياء وحفاظا على مقدرات الشعوب وصونا للسلامة الإقليمية للدول العربية والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العربية.

• أهمية تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل لحلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصة جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.

- هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكري الـ 48 لتأسيسها. وقال الرئيس السيسي - فى كلمة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فى 3 ديسمبر 2019 " نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار".

- فى 28/3/2020 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تبادل وجهات النظر مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بشأن تطورات الأحداث بالمنطقة والعالم وجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا. وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "تشرفت بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبوظبي .. وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم، وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين. كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الإستراتيجية الأبدية بين البلدين. حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين".

- فى 23/4/2020 أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم. بادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس السيسي التهنئة بحلول الشهر الفضيل، داعيا الله دوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.

- فى 7/6/2020 أعربت الخارجية الإماراتية عن تأييدها لـ"الجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا الشقيقة والعودة إلى المسار السياسي"، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الاستجابة لـ"إعلان القاهرة".

- فى 20/6/2020 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تقف مع مصر في كل ما تتخذه لحماية أمنها من التداعيات المقلقة في ليبيا. حيث أعربت الإمارات عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية