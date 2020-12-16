نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن تعيين أكثر من 115 ألف في الوظائف السعودية خلال أيام وتكشف المهن المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل انتهاء العام الحالي 2020، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالكشف عن أبرز خططها في عام 2021 والتي ستبدأ خلال أيام، جاء أهم ما فيها استهدافها لتعيين أكثر من 155 ألف مواطن سعودي في المهن المختلفة والوظائف والتخصصات في جميع قطاعات العمل في المملكة، وتهدف هذه الوظائف والمهن لتعيين الأفراد ممن لم يسبق لهم الدخول والانخراط في سوق العمل في المملكة، أو الأِشخاص المنقطعين عن أعمالهم لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، جاء ذلك خلال وضع وزارة الموارد البشرية الموازنة الجديدة للعام الجديد 2021، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق هذه الأهداف خلال أيام مع دخول العام الميلادي الجديد.

وأشارت وزارة الموارد البشرية بأن الوظائف والمهن المستهدفة في الخطة الجديدة جاءت لتستهدف أكثر من قطاع ومجال على رأسها القطاعات التكنولوجية مثل المحاسبة والاتصالات وتقنية المعلومات والهندسة، لتعزيز الأيدي العاملة وتعيين الأفراد ذوي الخبرات في قطاع التكنولوجيا والمعلومات، وشددت الوزارة في خطتها هذا العام على تنظيم العمل الحر والمهن الحرة من خلال إصدار منصة وثائق ممارسة العمل الحر التي تضمن للعمال الحصول على كافة حقوقهم على رأسها سكن العمالة، جاء ذلك بالتنسيق والربط مع منصة إيجار التي تعمل على إلزام المالك أو صاحب العمل تحديد سكن العمال الذين يعملون في المنشأة التابعة لها، إلى جانب حقوق أخرى قامت الوثيقة بضمانها للعمال.

هذا وهدفت خطة وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أيضًا إلى تشغيل القطاع غير الربحي في المملكة، من وضع خطة لإنشاء جهة وطنية مختصة لتنسيق وتوجيه القطاع غير الربحي في المملكة ليعمل بكل شفافية ومصداقية، وأيضًا قامت الوزارة بإنشاء برنامج لتأهيل الخريجين المتميزين من الجامعات لتعيينهم في الوظائف الحكومية، إلى جانب تأسيس أكاديمية لتطوير القيادات الإدارية وموظفي القطاع الحكومي.

جاء ذلك بهدف تنسيق العمل الحكومي ليتم بكل شفافية ويشمل موظفين وإداريين على خبرة عالية من الإدارة والعمل، بالتالي تقديم خدمات حكومية مميزة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى برامج مختلفة سيتم الإعلان عنها مع بداية العام الجديد بهدف تطوير العمل الحكومي في المملكة لمواكبة التطور السريع في التكنولوجيا ومتطلبات المواطنين والسرعة.