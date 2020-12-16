نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرحلة الثالثة من الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وبدء التسجيل فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بداية المرحلة الثالثة من إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية، حيثُ فتحت أمس الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي باب التسجيل في اختبارات الرخص المهنية “كفايات المعلمين” لموظفي القطاع التعليمي الذين لم يسبق لهم التسجيل من قبل، والذي يجب ذكره أن اختبارات الرخصة المهنية شملت المعلمين حاملين الجنسية السعودية والأجانب أيضاً، أي تشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص.

جدول تسجيل المعلمين لدخول اختبارات الرخص المهنية

حددت الهيئة بدء التسجيل لمعلمي الأهلي بداية من أمس يوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس الموافق السابع عشر من ديسمبر

يليه معلمي التعليم العام حيثُ يفتح باب التسجيل بدايةً من يوم الثامن عشر من الشهر الحالي حتى يوم الرابع والعشرين من نفس الشهر

أما موعد تسجيل المعلمون الجدد يكون بدايةً من يوم الخامس والعشرين حتى السابع والعشرون من ديسمبر الجاري.

كما حددت الهيئة أن موعد إجراء اختبارات التخصص من يوم الثالث والعشرون من شهر يناير القادم حتى يوم الثلاثون من يناير عام 2021،بينما يليه موعد الاختبار التربوي العام وذلك يوم العشرون من شهر مارس حتى السادس والعشرون من نفس الشهر، على أن يكون موعد الإعلان عن نتيجة الاختبارات في يوم الثلاثون من شهر مايو القادم.

مواصفات اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

ولقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواصفات ورقة الاختبار وسوف تكون الأسئلة عبارة عن الاختيار من المتعدد المكون من أربع اختيارات وهي “أ، ب، ج، ء”، كما اشترطت الهيئة على أن يكون الجواب بالقلم الرصاص من نوع HB2 ويمنع الجواب بالقلم الحبر وسوف يتم توزيع الأقلام الرصاص على جميع الممتحنين داخل اللجان ، ويفضل أن يحضر الممتحن معه قلم رصاص نوع HB2 وكذلك ممحاه.

والجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من إجراء هذه الاختبارات هو الاستمرار في تحقيق الرؤية المستقبلية لعام 2030 والتحسين من الجودة التعليمية، كما نَاشدت هيئة تقويم التعليم والتدريب جميع أصحاب المدارس الأهلية والخاصة والحكومية بتشجيع جميع مُعلميها على إجتياز اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين.