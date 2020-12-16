طريقة الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني 1442

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عمر شويل - جدة خدمة الاستعلام عن الإسكان هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تم إضافتها حديثاً علي موقع وزارة الإسكان السعودية وذلك بهدف قيام المواطنين الذين سبق لهم في التقديم في برنامج سكني التابع للوزارة بمعرفة مدي قبول الطلبات في هذا البرنامج وأيضاً معرفة مدي استلام الوحدات السكنية لهم.
الاستعلام عن الإسكان
تخصص وزارة الإسكان في السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين وذلك لمساعدتهم في الحصول علي الموافقة علي الطلبات التي قاموا بتقديمها إلكترونياً وأيضاً القيام بعملية التقديم علي برنامج سكني إلكترونيا، والهدف الحقيقي من هذا البرنامج هو توفير السكن للمواطنين في المملكة أو المساعدة علي التمويل لشراء عقار أو بناء عقار جديد في مختلف مناطق المملكة.
طريقة تقديم طلب الدعم السكني
تسمح الوزارة للمواطنين بتقديم الطلبات للحصول علي الدعم السكني التي توفره لهم ويكون تقديم الطلبات عبر موقعها الإلكتروني علي الشبكة العنكبوتية.
ويستطيع المواطن تقديم الطلب عبر اتباع قائمة الخطوات التي نذكرها لكم في السطور التالية :
- الذهاب إلي موقع منصة سكني علي الأنترنت.
- تسجيل الدخول لحسابك عبر بيانات النفاذ الوطني الخاصة بك.
- بعد ذلك اختيار قائمة الموقع الجانبية.
- اختيار من القائمة طلب الدعم السكني.
- تقوم بالإجابة علي كافة الأسئلة المتعلقة بالمسكن الخاص بك.
- كتابة البيانات التي تتطلب منك عن الدعم الذي تريده.
- الضغط علي زر الموافقة علي الأحكام والشروط.
- النقر علي زر التقديم للطلب.
طريقة الاستعلام عن الإسكان بالسجل المدني
أتاحت وزارة الإسكان السعودية هذه الخدمة عبر موقعها الإلكتروني علي شبكة الأنترنت، حيث يستطيع المتقدم بالطلب لبرنامج سكني الاستعلام مباشرة عبر الأتي:
- الولوج إلي موقع منصة سكني مباشرة.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك اختيار قائمة الموقع.
- اختيار من القائمة خدمات الموقع العامة.
- بعد ذلك الاستعلام عن سكني.
- يتطلب منك كتابة رقم السجل المدني لك في المكان المخصص له.
- كتابة رقم السر لحسابك.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض لك بيانات الطلب في صفحة أخري.
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