نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية السعودية، يعد بنك التنمية الاجتماعية من اهم البنوك الموجودة في السعودية ويقوم بتوفير لعملائه الكثير من الخدمات المصرفية والتمويلية التي يحتجونها ، و عملاء هذا البنك من كافة الطبقات الاجتماعية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية ، ومن بين هذه الخدمات التي يقوم البنك بمنحها هو قرض العاطلين عن العمل وسوف نتعرف عليه في السطور القادمة من مقالنا هذا

قرض العاطلين عن العمل بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية حزمه من منتجات التمويل الاجتماعي التي تقدم إلى طبقات واسعه في المجتمع السعودي . سوف نعرض العديد من منتجات التمويل الاجتماعي خاصه للفئة التي تمتلك دخل منخفض ، التمويل يتيح لهم العديد من الفرص الحصول على تمويل ميسر يستطيعون بها تلبيه احتياجاتهم الأساسية التي يحتجاها الفرد أو الأسرة ، وبين هذه القروض التي يقدمها ما يعرف باسم القرض للأسرة ،وقرض الزواج ،و قرض لشراء سياره ،وتمويل آهل ،وقرض الترميم،وغيرها وسوف نقوم بمعرفه التمويل الخاص بكل عميل وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا تقوم بالدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية

تقوم بالانتقال إلى التمويل الاجتماعي

الانتقال إلى المعلومات الشخصية

تقوم بتحديد الجنس

تقوم بإدخال العمر في الحقل المخصص لذلك

تقوم بتحديد الحالة الاجتماعية للمتقدم

تقوم بتحديد عدد أفراد الأسرة

وبعد ذلك تقوم بالانتقال إلى الصفحة التي تخبرك بنوع التمويل المناسب و قيمه التمويل المتوقع

قرض العاطلين عن العمل لبنك التنمية الاجتماعية

يتيح بنك التنمية الاجتماعية القروض الاجتماعية للعاطلين بدون فوائد و أيضا لكل من المواطنين والمواطنات القادرين على العمل أو المواطنين الذين لديهم الرغبة في زيادة الدخل الشهري و لديهم خبره أو حرفه أو مهاره معينه، حيث أن هذا القرض يعمل على تمويل ميسر يمكنكم الاستفادة منه في ممارسه الأعمال الحرة الشخصية وصرح هذا الباب أيضا انه من الممكن أن يقدم للمواطن القروض للاستفادة منها في المنتجات التمويلية التي يمنحها البنك ولكن بعد أن يتأكد من مطابقه الشروط وهذا القرض به عدة مزايا منها :

تعمل على تحسين فرصه وضع فئات الشمول المالي للأفراد

رفع مستوى معيشه المواطن السعودي

زيادة دخل مواطن في المملكة العربية السعودية

ويعمل أيضا على خفض نسبه البطالة على قدر المستطاع

شروط الحصول على قرض العاطلين عن العمل

لكي تحصل على قرض من بنك التنمية الاجتماعية والادخار السعودي يجب أن تتوفر بعض الشروط في العميل وهذه الشروط هي :

أن يكون طالب القرض حاصل على وثيقه العمل الحر بالإضافة أيضا إلى التراخيص اللازمة للنشاط توجيه المركبات.

يجب أن يكون طالب التموين تمتلك الجنسية السعودية

لا يزيد عمره عن 60 عاما ولا يقل عن 18 عاما.

لا يزيد دخله الشهري عن 14,000

المالي للمتقدم ب حصول المتقدم على التمويل.

يتم إحضار ضامن له أو كفيل لابد أن يعمل في جهه حكوميه و لديه قدره ماليه تناسب الكفالة المطلوبة لأنة في حاله إذا تعثر المواطن على التقسيط القسط الشهري يتم خصم القسط الشهري من راتب ضامنه .

كيفية الحصول علي قرض العاطلين عن العمل



هناك عدة خطوات يجب اتباعها لكي يتم الحصول علي القرض بنجاح وهذه الخطوات هي :