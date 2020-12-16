خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1442 وشروط الأهلية الجديدة

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عمر شويل - جدة تحديث حساب المواطن 1442 يعتبر واحد من الشروط الحديثة للصرف التي ينبغي علي جميع المستفيدين من البرنامج القيام بها لاستمرار صرف الدفعات الجديدة لهم، والغرض من تحديث البيانات هو التأكد من إن المستفيد بحاجة إلي الأموال والمساعدات الشهرية، والتأكد من الراتب الشهري الذي يحصل عليه.

تحديث حساب المواطن 1442

يتم تحديث البيانات الشخصية للمستفيد إلكترونياً عبر موقع برنامج المواطن علي شبكة الأنترنت والغرض من التحديث هو القيام بعملية إضافة المرفقات وهي عبارة عن مجموعة أوراق منها عقد السكن لأثبات مسكن المستفيد وأيضاً أثبات الدخل الشهري الجديد، والغرض من هذه الأوراق الحديثة هي التأكد بأن المستفيد بحاجة إلي البرنامج.

شروط الأهلية الجديدة 1442

وضع حساب المواطن السعودي العديد من الشروط التي ينبغي أن تتوافر وذلك لأن يتم صرف الأموال شهرياً لجميع المستفيدين أو الراغبين في التقدم، وجاءت شروط البرنامج في النحو الأتي:

يشترط بأن يكون سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

أذا كان مقيم خارج المملكة يجب أن يقيم فيها سنة علي الأقل قبل التقديم.

السن لا يقل عن 35 سنة وبالنسبة للشباب لا يقل عمرهم عن 19 سنة.

لا يكون لدية سجل تجاري أو سجل ضريبي باسم المتقدم.

عدم وجود أي من العقارات التي تزيد من مستوي الدخل الشهري له.

لا يزيد الراتب الشهري له عن 10 ألاف ريال شهرياً.

عدم التسجيل في أي من المساعدات المالية التي توفرها الحكومة السعودية.

طريقة تحديث حساب المواطن 1442

يمكن أن تقوم بعملية التحديث للبرنامج إلكترونياً وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات التي تتلخص في السطور التالية وهي: