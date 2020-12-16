نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه حجز لقاح كورونا عبر موقع صحتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف يمكنني التسجيل في تطبيق صحي للقاح كورونا؟ ولعل هذا هو الشاغل الوحيد الذي طرح بالتزامن مع إعلان وزير الصحة السعودي الأخير عن حاجة تطبيق صحتي للترخيص من أجل الحصول على لقاح لفيروس كورونا المعتمد من هيئة الغذاء والدواء السعودية. نحمي أنفسنا والأشخاص الذين نحبهم من الإصابة بالفيروس.

لقاح كورونا في السعودية

لاستخدام هذا اللقاح لحماية الناس في جميع أنحاء المملكة من انتشار فيروس كورونا حيث أظهرت الدراسات السريرية أن Pfizer Bionic من أكثر اللقاحات أمانًا من غيره ، كما يتميز بفعاليته في منع انتشار فيروس كورونا وافقت وزارة الصحة السعودية وهيئة الغذاء والدواء على الاستخدام. ويستهدف الفئات الأتيه:

للسعوديين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وللأشخاص في الوظائف الأكثر حرمانًا والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

البالغين المصابين بأمراض مناعية ومزمنة ، على سبيل المثال (زراعة الأعضاء ، تناول الأدوية المثبطة للمناعة ، الربو ، السكري ، أمراض القلب ، الشريان التاجي مرض الانسداد الرئوي وأمراض الكلى المزمنة وأولئك الذين لديهم تاريخ من السكتة الدماغية السابقة).

المواطنون والمقيمون وغيرهم من العاملين الصحيين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. كل من يريد أن يأخذ اللقاح.

ما هي وسيله تسجيل لقاح كورونا عبر موقع صحتي

التطبيق الصحي السعودي متاح للتحميل على الأجهزة الذكية.

يمكن تنزيله على أجهزة Android ، وتنزيله على أجهزة iPhone .

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

انتقال المرافق الإلكترونية.

اختر خدمة التسجيل في لقاح كورونا.

اكتب في الحقول المخصصة لها جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على أيقونة (تسجيل الدخول).

في هذه الخطوات ، يؤكد التطبيق الصحي تسجيلك بلقاح كورونا.

وقت إتاحه لقاح كورونا في السعودية

تقدمت شركة “فايزر” بطلب للحصول على الموافقة على قرار الهيئة بتسجيل اللقاح وإتاحة اللقاح الجديد ، بناءً على البيانات التي قدمتها شركة فايزر بتاريخ 24 نوفمبر 2020 ، أعلنت الهيئة السعودية للغذاء والدواء موافقتها على (Pfizer-Biontec) تسجل فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية في 10 ديسمبر 2020.

وفي نهاية هذا المقال نرجوا ان نكون افدناكم بالمعلومات الكافيه لكم وشكرا على حسن زيارتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.