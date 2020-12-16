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عمر شويل - جدة فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1442 قد أعلن بشكل رسمي الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل ب كلية الملك فهد الأمنية، وذلك بموت جندي أول أو جندي ويمكن للجميع لإمكانية التقديم في الوقت الحالي

حيث تم تحديد بدء استقبال جميع الطلبات لجميع الأشخاص المتقدمين بدءا من يوم السبت 4/5 1442/ هجرياً وسوف تنتهي يوم الخميس 9/5 /1442 ويمكن للجميع التقديم من خلال الرابط الرسمي لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة السعودية.

فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية

يمكن للجميع التقديم والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة السعودية بعد أن تم فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد براتبة جندي أو جندي أو للرجال والأوراق المطلوبة شهاده الثانوية العامة أو مايعادلها حيث تم تحديد الشهادات المطلوبة لجندي أول والتي تتضمن شهادة الدبلومات في بعض التخصصات المحددة، وهي تمريض وصيدلة وعلاج طبيعي ومختبرات طبية وأجهزه طبية.

شروط وظائف كلية الملك فهد الأمنية

بعد أن تم فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد يمكنكم الاطلاع على الشروط المحددة لوظائف كلية الملك فهد الأمنية وهي كالآتي: