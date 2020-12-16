نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1442 قد أعلن بشكل رسمي الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل ب كلية الملك فهد الأمنية، وذلك بموت جندي أول أو جندي ويمكن للجميع لإمكانية التقديم في الوقت الحالي
حيث تم تحديد بدء استقبال جميع الطلبات لجميع الأشخاص المتقدمين بدءا من يوم السبت 4/5 1442/ هجرياً وسوف تنتهي يوم الخميس 9/5 /1442 ويمكن للجميع التقديم من خلال الرابط الرسمي لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة السعودية.
فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية
يمكن للجميع التقديم والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة السعودية بعد أن تم فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد براتبة جندي أو جندي أو للرجال والأوراق المطلوبة شهاده الثانوية العامة أو مايعادلها حيث تم تحديد الشهادات المطلوبة لجندي أول والتي تتضمن شهادة الدبلومات في بعض التخصصات المحددة، وهي تمريض وصيدلة وعلاج طبيعي ومختبرات طبية وأجهزه طبية.
شروط وظائف كلية الملك فهد الأمنية
بعد أن تم فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد يمكنكم الاطلاع على الشروط المحددة لوظائف كلية الملك فهد الأمنية وهي كالآتي:
- أولا ينبغي أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية ويتم استثناء من تواجد مع والديها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة السعودية، بالإضافة إلى أهمية أن يكون المتقدم ذات سلوك وسمعة جيدة، ولم يتم الحكم عليه قبل ذلك بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- بالاضافة إلى أهمية أن يتناسب الوزن مع الطول وذلك على حسب اللائحة الطبية، وأن لا يكون متزوج من امرأة غير السعودية، وأن يتمكن من اجتياز جميع اختبارات القبول وقد حصل على المؤهلات المطلوبة الخاصة بكل رتبة.
- ينبغي أن يكون هذا المتقدم لم يتم التعيين في وظائف نظام الخدمة العسكرية أو قام ب إنهاء خدمته في الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية أو يكون هذا المتقدم موظف في جهة حكومية.
- يجب أن يكون هذا الشخص لديه بطاقة تسجيل مهني بجانب، وجود شهادة تصنيف للمؤهل الصحي وتكون سارية المفعول أثناء فترة التقديم ويقوم بتقديم الشهادات التي حصل عليها خارج المملكة السعودية، ويتم معادلتها من قبل وزارة التعليم والتصديق عليها.
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