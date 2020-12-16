نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية يعلن شروط حصول العاطل على قرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث يومياً حول قروض بنك التنمية الاجتماعية وخطوات الحصول عليها، خاصة بعد أن أعلن بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن شروط الحصول على قرض الشخص العاطل، وأكد على انه لن يتمتع ويستفيد من هذا القرض إلا لمن توافرت لديه الشروط التي حددها البنك وفقاً للإعلان، وهذه القروض بهدف الحصول على مساعدات لتخطي الظروف الصعبة والأوقات العصيبة التي قد يمر بها الشخص المستفيد، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا شروط الحصول على قروض بنك التنمية الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن هناك أنواع من التمويل التي يمكن للبنك أن يقدم لها قروض للاستفادة منها.

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية:

أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12.500 ريال سعودي أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 2000 ريال سعودي ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره 24 ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر.

أنواع قروض التمويل من البنك:

تمويل الأسرة

آهل

كنف

تمويل الزواج

تمويل الترميم

بنك التنمية الاجتماعية يرد على أهم التساؤلات:

ومن الجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية للبنك استقبلت عدداً من الأسئلة من قبل المواطنين المستفيدين من خلال صفحة “تويتر”، حيث جاءت مواطنة تقول: انا عاطلة ومحتاجة قرض يساعدنا للتغلب على ظروف الحياة الصعبة، فجاء البنك برده على هذا التساؤل: في حال أن المتقدم غير موظف أو يعمل في قطاع خاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، وقد ذكر البنك أنه في حال تأخر الشخص عن سداد القسط سوف يقوم البنك باستقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل.

آلية الاستفادة من تأجيل أقساط الأسر المنتجة:

أعلن البنك منذ فترة عن إطلاق مبادرة جديدة تضم تأجيل أقساط الأسر المنتجة، حيث يقوم الفرد بتقسيط المبلغ على فترات متقطعة، ويتم الحصول على الأقساط بشكل تدريجي بدون أي مشاكل على فترات ومن خلال الدخول على الرابط الرسمي لبنك التنمية.