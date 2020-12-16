وزير الثقافة: تسجيل نسيج “السدو” ضمن قائمة التراث الثقافي في “اليونسكو”

بلادي – الرياض : أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان تسجيل نسيج السدو ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو. ووصف الوزير ذلك بالخطوة المهمة التي تعكس دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتراث وحفظه.

إعلان و”السدو” هو أحد أنواع النسيج التقليدي في شبه الجزيرة العربية، ومعناه لغوياً كل ما نُسج على طراز أفقي، ويستخدم غالباً وبر الجمل أو شعر الماعز أو صوف الغنم لحياكة الخيام وغيرها.

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