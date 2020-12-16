حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

بلادي – الرياض : أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس). وتوقّع المركز سماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تُسبق برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية، وكذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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