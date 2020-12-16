بلادي – الرياض :
أتاحت المؤسسة العامة للري، اليوم الأربعاء، خدمات الحصول على التصاريح إلكترونياً، سعيًا منها لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.
وتشمل هذه الخدمات إيصال تيار كهربائي أو نقل أو تقوية أو إضافة عداد كهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء وخدمة التسوير والسفلتة وتوصيل مصرف حقلي، وكذلك موافقات الخدمات التجارية في الواحة.
وتضاف هذه الخدمات لقائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر منصة “ري” “https://rai.sio.gov.sa/ar/index”، حيث يتمكن المستفيد من خلال المنصة من إصدار التصاريح المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منها إيصال الكهرباء.. “الري” تتيح التصاريح للمزارع “إلكترونياً” عبر منصتها “ري” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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