وافدان يختطفان مقيماً ويطلبان فدية من ذويه.. وشرطة الرياض تطيح بهما (فيديو)

بلادي – الرياض :

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، عن القبض على وافدين من الجنسية البنجلادشية بعد اختطافهما مقيما من بني جلدتهما ومطالبة ذويه بفدية 10 آلاف ريال.

وأوضح “سناب الداخلية” أن عملية القبض على المتهمين تمت في حي منفوحة، وقد أقرا بما نُسب إليهما من اتهام، وأرشدا الشرطة عن مكان المجني عليه.