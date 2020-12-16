بلادي – الرياض :
أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، عن القبض على وافدين من الجنسية البنجلادشية بعد اختطافهما مقيما من بني جلدتهما ومطالبة ذويه بفدية 10 آلاف ريال.
وأوضح “سناب الداخلية” أن عملية القبض على المتهمين تمت في حي منفوحة، وقد أقرا بما نُسب إليهما من اتهام، وأرشدا الشرطة عن مكان المجني عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وافدان يختطفان مقيماً ويطلبان فدية من ذويه.. وشرطة الرياض تطيح بهما (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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