أمانة جدة تطلق خدمة المواعيد المرئية للمستفيدين

بلادي – الرياض :

أطلقت أمانة محافظة جدة خدمة المواعيد المرئية للمستفيدين، في خطوة جديدة ترتقي بخدمة العملاء وتفعّل قنوات التواصل وتسهّل الوصول للمسؤولين والحصول على الخدمات البلدية دون مراجعة.

وأوضحت مديرة خدمة العملاء، رشا باهيثم، أن المواعيد المرئية سيجري تنفيذها تدريجيا لتشمل مستقبلا جميع الإدارات التي تستقبل العملاء حضوريا، حيث تتيح للعميل الاتصال المرئي بمسؤولي الأمانة، وذلك عبر النفاذ الوطني.

وأضافت أن المستفيد سيتمكن من الدخول لخدمة المواعيد واختيار الخدمة المطلوبة وتحديد خيار الاتصال المرئي في حال تفعيله لدى الإدارة المعنية ثم اختيار الموعد المتاح.

وأشارت باهيثم إلى أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية بالموعد ورابط وكود الدخول عبر برنامج (cisco webex meetings)، وأن عليه الدخول في الساعة المحددة والبقاء في وضع الانتظار لحين التواصل مع المسؤول والحصول على الخدمة.

يُذكر أن الخدمة تشمل حاليا 3 إدارات هي: الأرشيف والمنح وتطبيقات الأمانة، وستتبعها إدارات أخرى في الفترة المقبلة.