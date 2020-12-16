بلادي – الرياض :
أطلقت أمانة محافظة جدة خدمة المواعيد المرئية للمستفيدين، في خطوة جديدة ترتقي بخدمة العملاء وتفعّل قنوات التواصل وتسهّل الوصول للمسؤولين والحصول على الخدمات البلدية دون مراجعة.
وأوضحت مديرة خدمة العملاء، رشا باهيثم، أن المواعيد المرئية سيجري تنفيذها تدريجيا لتشمل مستقبلا جميع الإدارات التي تستقبل العملاء حضوريا، حيث تتيح للعميل الاتصال المرئي بمسؤولي الأمانة، وذلك عبر النفاذ الوطني.
وأضافت أن المستفيد سيتمكن من الدخول لخدمة المواعيد واختيار الخدمة المطلوبة وتحديد خيار الاتصال المرئي في حال تفعيله لدى الإدارة المعنية ثم اختيار الموعد المتاح.
وأشارت باهيثم إلى أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية بالموعد ورابط وكود الدخول عبر برنامج (cisco webex meetings)، وأن عليه الدخول في الساعة المحددة والبقاء في وضع الانتظار لحين التواصل مع المسؤول والحصول على الخدمة.
يُذكر أن الخدمة تشمل حاليا 3 إدارات هي: الأرشيف والمنح وتطبيقات الأمانة، وستتبعها إدارات أخرى في الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمانة جدة تطلق خدمة المواعيد المرئية للمستفيدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.