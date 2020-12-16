“الصحة”: التطعيم سيبدأ بالمناطق الرئيسية وسيتم تدريب الممارسين عليه

بلادي – الرياض :

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، اليوم (الأربعاء)، إن عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد ستبدأ في المناطق الرئيسية في المملكة.

وأوضح – عبر مداخلة مع قناة “الإخبارية” – أن التطعيم، الذي سيبدأ في الأيام القليلة القادمة، سيركز على الفئات المعرضة للأمراض الشديدة وبعض المهن الحرجة.

وأضاف أن المملكة ستكون بذلك واحدة من ضمن 3 دول تبدأ التطعيم الفعلي، لتغطية أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وسيتم توزيع اللقاح على جميع المراكز الصحية بعد فترة من التدريب للممارسين.