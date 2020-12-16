كلية الملك فهد الأمنية تفتح باب القبول والتسجيل على رتبة “جندي أول – جندي” رجال

بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الأربعاء)، عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة “جندي أول – جندي” رجال.
وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من السبت الموافق 4 / 5 / 1442 هـ وحتى الخميس الموافق 9 / 5 / 1442 هـ، وذلك على الرابط التالي: https://jobs.sa.
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