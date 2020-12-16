نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب زيارة شخصية بالسعودية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن طلب زيارة شخصية وزارة الخارجية السعودية، من الأمور التي يَجب على جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية معرفتها، لأنه تم تسهيل هذه المهمة عبر الدخول على منصفة التأشيرات الالكترونية، بخطوات سهلة، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على كل شيء حول هذا الموضوع.

الاستعلام عن طلب زيارة شخصية

بَعد تَقديم طلب زيارة شخصية من منصة التأشيرات الالكترونية وزارة الخارجية، يَجب الانتظار ثلاثة أيام، ليتم النظر في الطلب، للرد على الزيارة بالإيجاب أو بالرفض، وبَعد مرور المدة المحددة يَتم الدخول على رابط منصة التأشيرات الإلكترونية مرة أخرى ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-

اختيار أيقونة الاستعلام عن التأشيرة.

يُرجى تحديد الطلب (شخصيةّ).

ثم إدخال رقم طلب الزيارة الشخصية في الحقول الفارغة.

ثم الضغط على رفع الطلب والانتظار قليلا للحصول على النتيجة، مع متابعة الطلب.

الإجراءات اللازمة لطلب زيارة شخصية وزارة الخارجية السعودية

يَجب توفر بعض الأوراق الهامة من أجل إتمام طلب زيارة شخصية، بالمملكة العربية السعودية بكل سهولة، والتي تتمثل في

يَجب أن يَكون جواز السفر مستقل وساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

عدد 2 صورة شخصية مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء وحديثة.

وجود خطاب الدعوة مختوم من وزارة الخارجية السعودية.

وجود خطاب طالب الزيارة موجه إلى ريس القسم القنصلي، مع ضرورة أن يَكون مختوم من وزارة الخارجية السعودية.

ما هي تأشيرة الزيارة الشخصية؟ وكيفية الحصول عليها؟

قامت وزارة الخارجية بإطلاق ميزة تأشيرة الزيارة الشخصية، وهي التي تُمكن المقيم في استقبال أي أشخاص ليست لديهم به صفة تجارية، أو عائلية من الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية، شرط ألا تَكون الزيارة في مواسم الحج والعمرة، وتلك الميزة سهلت على الكثير في استقبال اصدقائهم بالإضافة إلى تسهيل الدخول للأراضي السعودية، وسهولة إنهاء الإجراءات، وللحصول عليها يَجب إتباع هذه الخطوات الآتية:-