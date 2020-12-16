نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442 وأسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442 يتطلع الكثيرون من أبناء المملكة العربية السعودية إلى التعرف على الموعد المحدد لصرف المساعدة المقطوعة، نظرًا إلى الظروف العصيبة التي تمر بها كافة البلدان نتاج فيروس كورونا، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على كافة المعلومات الواردة بشأن تلك المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، هي عبارة عن مساعدة يتم منحها من قبل السلطات السعودية، والهدف من ورائها مساعدة أبناء المملكة على تحمل أعباء الحياة، وتوفير سُبل العيش الكريم، فيتم منحها لمحدودي الدخل، هذا بالإضافة إلى المتقاعدين عن العمل، وتُعد تلك المساعدة من أهم الإعانات التي تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية على تقديمها.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

لقد أثبت عدم صحة ما تردد عن رغبة الحكومة في التوقف عن منح المساعدة المقطوعة، مؤكدين قرب صرف المساعدة، كما أعلنت الجهات المختصة عن إتاحة الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة وذلك إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية عبر رابطها الرسمي.

ومن ثم إدراج كافة البيانات المطلوبة لمعرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة بطريقة صحيحة من خلال الخطوات التالية:-

إدراج الرقم الخاص بسجل مدني المُستعلم.

سيظهر أمام المستعلم كود التحقق المرئي يتم كتابته بشكل صحيح، ومن ثم النقر على أيقونة عرض.

أخيراً ستظهر كافة البيانات المطلوبة الخاصة بموعد صرف المساعدة المقطوعة.

طريقة التعرف على أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

قامت وزارة العمل والتنمية السعودية بتوفير طريقة سهلة للتعرف على أسماء المستفيدين إما عن طريق الاتصال هاتفيا بالرقم 8001222777 ، أو من خلال موقع وزارة العمل والتنمية السعودي.

شروط التقدم بطلب للاستفادة من المساعدة المقطوعة إضافة إلى الأوراق المطلوبة

يتسنى لجميع من تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمساعدة المقطوعة التقديم للاستفادة من تلك الشروط:-

أن لا يقل عمر المُستفيد عن خمسة وثلاثين عاماً.

ألا يكون قد استفاد مُسبقًا من برنامج المساعدة المقطوعة.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقدم فهي كالتالي: