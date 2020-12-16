نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد منصة مدرستي للاختبارات النهائية وعدد أيام الامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتماد منصة مدرستي للاختبارات النهائية ، تعتبر منصة مدرستي أحد أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث عليها يتلقى التلاميذ دروسهم، وقد حلت في الآونة الأخيرة محل المدرسة بعد تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، لذا سوف يتم إجراء الاختبارات عبر منصة مدرستي لكافة طلاب المراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية، وقامت وزارة التربية والتعليم في بيان لها بالإعلان علي أنه تم تحديد موعد البدء في الاختبارات النهائية وذلك للمراحل التعليمية كما قامت بالإعلان عن الكيفية التي ستكون عليها آلية الاختبارات النهائية، وأنها كما قررته وزارة التربية والتعليم.

بيان وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن الاختبارات النهائية

كما قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد الاختبارات النهائية، وأنه سوف تبدأ في يوم الأحد الموافق للخامس من شهر جماد الأول لعام 2021، كما أعلنت أنه سوف يتم استمرار العملية التعليمية دون توقف وذلك حتى تتم معالجة الفاقد التعليمي، كما قامت وزارة التربية والتعليم بالإيضاح عبر بيان لها أنه قد تم بالفعل أعتماد منصة مدرستي من أجل الاختبارات النهائية، وذلك في جميع المراحل التعليمية، وكذلك عبر منصات المدارس الأهلية، كما قامت بالتقديم في البيان بأنه قد تم تحديد جدول الامتحانات مسبقًا، كما قامت بتقديم جدول الامتحانات ليتناسب مع مصلحة الطلاب، ومن الأمور التي قامت الوزارة بالإشارة إليها عبر بيانها أنه لن يتم إتمام أكثر من اختبارين لمادتين مختلفتين في اليوم الواحد.

عدد أيام الامتحانات

وضحت وزارة التربية والتعليم عدد أيام الامتحانات وكذلك الساعات التي قررتها الوزارة، كما قامت وزارة التربية والتعليم بالبيان عبر بيانها أن اليوم الامتحاني لا يزيد عن ثلاثة ساعات، بحيث تكون ساعات الاختبار من ضمن هذا الوقت، كما أعلنت الوزارة أن ألأيام الخاصة بالاختبارات لن تقل عن خمسة أيام أسبوعيًا في المرحلة الابتدائية، بينما تصل إلي ستة أيام في خلال المرحلة المتوسطة، أنا المرحلة الثانوية العامة فلا تقل عن سبعة أيام، كام قامت الوزارة بالإشارة أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعلمية وأن لا يزيد عدد الأيام عن تسعة أيام، بحيث يكون المعلم هو الفاصل في تقييمى الإجابات ورصد الدرجات.