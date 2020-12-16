نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركتي فايزر وبيونتيك والسعودية تستعد لاستقباله في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة فايزر وشركة بيونتك في الأونة الأخيرة عن نجاحها في إنتاج لقاح فيروس كورونا لتكون تلك الخطوة الأولي للقضاء على هذا الفيروس المنتشر في جميع أنحاء العالم وقد استعدت العديد من الدول العربية لاستقبال دفعات من هذا اللقاح منها السعودية ومصر ،تابعوا مهنا في هذا المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر الهام.

لقاح فيروس كورونا

تصريحات حول اللقاح الجديد:

قامت منظمة الغذاء والدواء العالمية يالموافقة على اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا المستجد كوفيت 19 وهو مصل من إنتاج شركتي فايزر وبيونتيك.

قامت الحكومة السعودية بالاستعداد لاستقبال المصل الجديد بعد أن وضح مدير المركز السعودي للقاحات الدكتور مازن حسنين أن المصل سيكون متوفراً ولكن لن يكون إجبارياً.

تم استضافة الدكتور مازن حسنين في برنامج 120 على القناة الإخبارية وقد وضح في هذا اللقاء التلفزيوني عدة معلومات متعلقة باللقاح الجديد وحول التجارب السريرية الخاصة باللقاح والأبحاث العلمية التي تم إجرائها بالإضافة إلى الآثار الجانبي ومخاطر تناول اللقاح المحمتل حدوثها.

أوضح أيضاً أنه لا داعي أبداً للقلق حول هذا اللقاح وأنه لا يشكل أي خطورة فكل ما يتم النشر عنه على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح وأنها مجرد شائعات وليس على أحد القلق أبداً.توفير لقاح فيروس كورونا في السعودية:

أوضحت الجهات المسئولة أنه سيتم توفير لقاح كورونا أولا للأشخاص الأكثر عرضة للمرض منهم الأطباء والممرضين كما سيتم توفير اللقاح لجميع العاملين في القطاع العام والخاص أيضاً بحلول الربع الثالث من العام الجديد 2021 م .

أوضح المتحدث باسم صحة المدينة مؤيد أبوعنق أنهم سيوفرون كمية من لقاح كورونا تكفي لجميع المواطنين في المملكة وسيكون اللقاح مجاني لجميع المواطنين وأيضاً المقيمين في البلاد وذلك للقضاء على أزمة فيروس كورونا نهائياً.