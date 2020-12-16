نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية السعودية تحصل على ٥ نجوم على مستوى العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطوط الجوية السعودية تحصل على ٥ نجوم على مستوى العالم، تقدم شركات خطوط الطيران السعودية خدمات ممتازة لجميع المسافرين والركاب، حيث تتميز شركة الخطوط السعودية بأنها تقدم عروض وتخفيضات هائلة فضلًا عن الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول، مما تتميز بخدمة داخل الطائرة عالية الجودة، فضلًا عن أنها تستخدم طائرات حديثة، تجعل الركاب في راحة تامة أثناء رحلة الطيران، بسبب ما تتمتع به من راحة تجعله لا يشعر بعملية الإقلاع أو الهبوط، كل هذا جعل من الشركة تصنف من ضمن شركات الخمس نجوم حول العالم.

الخمس نجوم لشركة الخطوط السعودية

لقد فازت شركة الخطوط السعودية للطيران على تقييم وتصنيف الخمس نجوم، وذلك من خلال تقييم قامت به شركة ابلكس، وهى منظمة تهتم ومتخصصة في شركات وأنظمة الطيران، ويأتي ذلك التقييم بعد جهد وعرق وعمل من شركة الخطوط السعودية، حيث تمكنت الشركة من استقطاب أكثر من مليون رحلة، في أكثر من ٦٠٠ شركة طيران حول العالم ، ويقوم التقييم بشكل كامل، وتم الحصول على استطلاع آراء الركاب وتقييمها لخدمة الخطوط السعودية، وهذا ما جعل الشركة جاءت على تصنيف الخمس نجوم.

مجهودات الحكومة السعودية للوصول بالخطوط السعودية الجوية إلى تلك المكانة

أعلن المهندس صالح الجاسر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لشركة الخطوط الجوية السعودية، ووزير النقل خطة ممنهجة وشاملة ، حيث اعتمدت الخطة على القيام بالاستثمار في تدريب الأسطول الجوي والموارد البشرية، فضلا عن تطوير الخدمات المقدمة، وتأتي هذه الخطة التي قام بتنفيذها المهندس صالح الجاسر بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم، وأن هذا التقييم لشركة الخطوط السعودية بخمس نجوم هو ثمرة عمل دؤوب، ومشاريع استثمارية كبيرة تعمل على تطوير كافة الجوانب التشغيلية في السعودية، فضلًا عن استغلال جائحة كورونا لتوقف الطيران، والقيام في تلك الفترة الماضية بالقيام بتطوير وتدريب طواقم الطائرات من طيارين ومضيفين، والعمل على تكثيف التدريبات، وصرح المدير العام لمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية، أن هذا التقييم يمثل دفعة قوية نحو المستقبل، ونحو مرحلة جديدة من التطوير