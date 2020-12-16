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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق أبشر الجديد للأفراد يمكنك تفعيل هوية المواطن في المقال التالي
عمر شويل - جدة من خلال تطبيق أبشر للأفراد الجدد، يمكن تفعيل هوية المواطن، تتجه المملكة العربية السعودية نحو الرقمية والإلكترونية، خاصة في ظل اجتياح فيروس كورونا للبلاد، حيث تحاول السلطات في المملكة إلى تقليل فرص الاحتكاك بين الأفراد والمواطنين، التجمع والتزاحم في مكان واحد، حتى لا يكون ذلك معاها لانتشار الفيروس بينهم، كما تهدف السلطات في المملكة من الاتجاه في النظام الإداري إلى استخدام التكنولوجيا والإلكترونيات والرقمية بهدف التيسير والتسهيل على المواطن، حيث تمكنت من خلال تلك النظم من الحصول على كافة الخدمات الحكومية من منزله باستخدام الإنترنت.
تطبيق أبشر
أصبح تطبيق أبشر بالمملكة العربية السعودية من أهم التطبيقات على الاطلاق، حيث أصبح يوفر خدمة جديدة الأفراد وهي خدمة هوية المواطن، التي توفر خدمة إظهار هوية المواطن في حالة تم نسيان الهوية العادية، ويمكن من خلاله الحصول علي الهوية بشكل اليكتروني، ويعمل هذا التطبيق على توفير تجربة سهلة توضح كل المعلومات التي تتعلق بالفرد وأفراد أسرته، ومن خلال تفعيل الخدمة الجديدة المختصة بالبصمة، يمكن للفرد التسجيل على التطبيق لزيادة عملية الأمان، وبذلك لا يمكن أن يستعلم عن هويتك أي فرد غيرك، وأصبح تقنية البصمة متاحة ومتوفر وتدعم أجهزة الأندرويد وأجهزة ios
طريقة التسجيل على منصة أبشر
- الدخول على الموقع الاليكتروني الخاص لمنصة أبشر.
- قم باختيار خدمة أبشر للأفراد.
- قم بالضغط على أيقونة مستخدم جديد.
- أدخل رقم الهوية الخاص بك.
- إذا كنت احد الأفراد المقيمين بالمملكة العربية السعودية، عليك إدخال رقم الإقامة الخاص بك.
- أدخل عنوانك، وبريدك الاليكتروني.
- أدخل رقم هاتفك النقال.
- قم بالضغط على علامة موافق على شروط المنصة.
- التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.
- إضغط على زر موافق.
- إنتظر رسالة تأكيد ستصلك على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.
- بعد ذلك قم بإدخال الكود في الخانة الخاصة به.
- عليك إدخال كلمة مرور مكونة من ٨ أحرف وأرقام.
- إضغط على كلمة موافق.
- بعد ذلك سيكون قد سجلت على تطبيق أبشر .
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