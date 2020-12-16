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عمر شويل - جدة خطوات انشاء حساب في ابشر 1442 استعلام عن صلاحية الإقامة، ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين بالمملكة السعودية حول معرفة الخطوات التي تساعدهم على إنشاء حساب في ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، حيث يتواجد عليها العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين بدون بدون أن يحتاج للذهاب إلى المكان الرئيسي للمكان حتى يستعلم عن الخدمات في ابشر وسوف نتعرف من خلال مقال اليوم خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1442
خطوات انشاء حساب في ابشر
يمكنكم بكل سهولة انشاء حساب في ابشر من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالاتي
- اولا يتم تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية بعد ذلك يتم الضغط على كلمة التسجيل ثم تضيف البيانات ورقم الهويه الخاص بك ورقم الاقامه اذا كنت من المقيمين أو تضيف عشر أرقام من الهوية، بعد ذلك توظيف البريد الإلكتروني وتضيف اللغة
- بعد ذلك تقوم بالضغط على موقعك الخاص بعد ذلك تقوم بكتابة رقمك والمعاملات وتضغط على الموافقه على شروط التسجيل، وبعد ذلك سوف يتم ارسال لك رسالة عبر الهاتف المحمول تضيف هذا الرمز في مكانة حتى تتمكن من انشاء الحساب.
الاستعلام عن صلاحية الإقامة
سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل صحيح ومعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بالإقامة من خلال السطور القادمة:
يتم تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة صلاحية الإقامة وتضيفهم الإقامة الخاص بك أو يمكنك اضافة رقم الحدود بعد ذلك سوف تلاحظ ظهور كافة البيانات التي تتعلق ب صلاحية الإقامة وموعد التجديد والانتهاء.
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