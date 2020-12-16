نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقنية البلاك بورد لجامعات السعودية وطريقة التسجيل بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقنية البلاك بورد لجامعات السعودية، تعتبر تقنية البلاك بورد من منصات التعليم عن بعد لطلبة الجامعات السعودية، إذ تسمح بسهولة التواصل بين طلاب المرحلة التعليمية الجامعية مع معلميهم بسهولة حتى يمكنهم استكمال دراستهم عن بعد بدون الذهاب للجامعات كثيرًا، وهي منصة مجانية ومتاحة طوال الوقت وبها العديد من الأدوات التعليمية التي تسهل من طريقة التعلم عن بعد حتى توفر نفس جو الفصل الدراسي للطلاب ونفس التفاعل بين المعلم والطالب، وكذلك تستخدم منصة البلاك بورد في تخطي الاختبارات وهو ما يفيد كثيرًا في الفترة الحالية، ويمكن التسجيل في منصة بلاكبورد بسهولة.

طريقة التسجيل في منصة بلاك بورد

قامت المؤسسة العامة الخاصة بالتدريب التقني نظام خاص برايات الدخول في بلاك بورد، وهو ما يسمح للطلبة باختيار البرامج المرغوب الالتحاق بها، وذلك من خلال زيارة موقع الكلية التقنية.

حيث أطلقت المؤسسة رابط التسجيل في بلاك بورد حتى يمكن للطلاب التعرف على البرامج والمسارات المتاحة للتدرب .

خطوات التسجيل في بلاك بورد

يمكن الدخول إلى منصة بلاك بورد التقنية كلية من خلال:

فتح رابط المنصة التقنية TvTc. تسجيل البيانات المطلوبة من البريد الإلكتروني وكلمة السر، ومن ثم يتم تسجيل الدخول بعد تسجيل البيانات. بهذا تم تسجيل الدخول في المنصة ويمكن استخدامها في أي وقت من أجل المذاكرة والتواصل مع المعلمين للاستفسار عن أي معلومة عن المنهج الدراسي.

مميزات منصة بلاك بورد

قامت منصة بلاك بورد بتحقيق العديد من النجاحات العالمية وليست على الصعيد السعودي فقط، حيث وصلت لحوالي 800 مؤسسة وأكثر أصبحت تستخدم تقنية البلاك بورد الآن، وكذلك تتوفر نسخة بلاك بورد لأجهزة الأندرويد والأيفون، ويتم تحميلها من المتجر بشكل مباشر، وتوفر تلك المنصة طريقة سهلة وبسيطة لتواصل المعلمين والطلاب على الرغم من عدم حضور الطلاب للفصول الدراسية، وتسعى تلك المنصة لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة رؤية 2030 السعودية.