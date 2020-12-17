نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك البلاد يفتح حسابات أونلاين تسهيلاً للعملاء في الإجراءات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك البلاد من البنوك العريقة داخل المملكة العربية السعودية ومن منطلق حرص البنك علي وقت العملاء وتيسيراً منه في الإجراءات قرر إضافة خطوة جديدة تسهيلاً للعملاء بخطوة بنك البلاد أون لاين الخاصة بفتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني للبنك بخطوات ميسرة وبسيطه وذلك بدلاً من الذهاب لأفرع البنك المختلفة ،فتح حساب بنك البلاد بطريقة رقمية “أونلاين” مما يترتب عليه توفيراً للوقت وللمجهود وتم فسح المجال من بنك البلاد فتح حساب أونلاين من منزلك وببعض الخطوات البسيطة التي سنتعرف عليها سوياً في هذا المقال .

بنك البلاد ومزايا الحساب الجاري بطريقة فتحة عبر البوابة الإلكترونية :-

في الخطوة الأولي يتم التسجيل في البنك وأيضاً من خلال التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية بمختلف أنواعها ويستفيد كل عميل من كل الخدمات التي يتيحها البنك خلال الأربعة والعشرون ساعة علي مدار الأسبوع . بمجرد فتح الحساب من العميل يتم منحة بطاقة مدي التي يصدرها البنك وهي رقمية وتتيح هذه البطاقة لأضافتها بشكل مباشر علي كلاً من made pay ، apple pay . بعد فتح الحساب أونلاين يمكنك طلب بطاقة مدي العادية المطبوعة وإرسالها لعنوان منزلك أو أقامتك ويتم تنشيطها أذا ما طلب العميل ذلك . يتيح البنك عبر القنوات المتعددة له بإضافة ميزة الاستفادة من شركة ويسترن يونيون لما يخص الحوالات الدولية وذلك يكون أيضاً أونلاين . يستفيد أيضاً عميل البنك من برنامج مكافآت البلاد ليتم الحصول علي مكافآت تخص كلاً من القسائم الشرائية والسفر المختلف ، والسياحة المتنوعة ، أو أذا ما أراد أن يستفيد من خاصية الاسترداد النقدي . خدمة أنجاز المعروفة يتيح لك البنك من الاستفادة منها أيضاً أونلاين . من خلال فتح حسابك الجاري يمكنك أيضاً دفع الفواتير الخاصة بك رقمياً . يمكن للعميل أيضاً دفع كل مدفوعات السداد الخاصة بوزارة الداخلية . كما يمكن الاستفادة من خاصية التحويل إلي البنوك المحلية من وإلي حسابك . هناك خدمة مضافة لهذا الحساب وهي خدمة الرسائل بتنبيه العميل بالفواتير المستحقة . يمكنك أجراء عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي بسهوله . يتيح لك البنك بالخدمات الخاصة بالاكتتاب . يمكنك فتح الحساب أون لاين بعوائد شهرية بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي . هناك أمكانية أضافية من البنك بفتح حساب فرعي بعملة الريال السعودي أو أي عملة أجنبية . يتم التسجيل في خدمة الهاتف عن طريق بنك البلاد نت وتختار رقم سري خاص بك لهذه الخدمة . يتم تسجيل رقم سري مكون من أربعة أرقام وذلك ليتم أستخدامه في بعض العمليات المختلفة . هناك أمكانية فتح حساب خاص لصدور بطاقة خاصة بالعمالة المنزلية خاصة بإدارة الرواتب الخاصة بهم . مع الخطوات السابقة تم إضافة باقة مختلفة من الخدمات المختلفة المصرفية وذلك بعد فتح حساب بنك البلاد . حساب بنك البلاد أون لاين يمكنك من شراء القسائم إلكترونياً ببطاقات خاصة بمتاجر كثيرة منها (متاجر بلايستيشن ،x-box ، جوجل بلاي ، متاجر أمازون ،متاجر nentendo . أذا ما رغبت في السفر لأي دولة يمكنك أيقاف أو تفعيل البطاقات الخاصة بك في حساب بنك البلاد قبل السفر . يتيح لك فتح الحساب بأن هناك أمكانية في التسجيل علي المنصة الشهيرة أبشر . يمكنك الحساب أيضاً في التسجيل في سمه وذلك لتصفح السجل الائتماني الخاص بالعميل . فتح حساب بنك البلاد يمكن العميل من تنفيذ جميع العمليات البنكية الأخري .

فتح حساب أونلاين وطريقة فتح حساب جاري عبر الموقع الرسمي للبنك :-

يتم زيارة الصفحة الرسمية لموقع البنك عبر الأنترنت ويتم أختيار فتح الحساب الآن .

بعدها يتم الضغط علي الزر المكتوب عليه أستمرار .

يتم ملء نموذج فتح حساب بنك البلاد الخاص ببيانات العميل .

يتم توثيق فتح الحساب بطريقة أذا ما كان لك حساب في منصة أبشر يتم أستخدام اسم المستخدم الذي تستخدمه في المنصة وكلمة المرور .

أو يتم توثيق فتح الحساب بطريقة أخري وهي الذهاب لأي ماكينة صراف ألي واستخدام التقنية الخاصة ببصمة الشخص لفتح الحساب الخاص به وهذه الخطوة في حالة عدم أمتلاك حساب في منصة أبشر .

بعد أكتمال هذه الخطوات يكون تم فتح الحساب بنجاح بعدها تكون حصلت علي مميزات كثيرة من الخدمات المتنوعة المصرفية .

فتح حساب أونلاين وخطوات الحصول علي بطاقة مدي :-

يتم الدخول علي بنك البلاد أون لاين بعد أستخدام بيانات التسجيل الخاصة بالعميل وإدخال الرقم السري الذي يتم إرساله علي الهاتف الخاص بالعميل . يتم أدخال رقم سري خاص بالبطاقة ويتم بعدها الضغط علي بطاقة مدي . ستجد صورة خاصة ببطاقة مدي يتم الضغط عليها . بعدها أختيار الجزء الخاص بطباعة البطاقة ويظهر هذا الخيار أسفل الصورة الخاصة بالبطاقة . بعد التأكد من الإجراءات السابقة يتم الضغط علي كلمة “تأكيد” . يتم إصدار بطاقة مدي وإرسالها للعميل في خلال مدة أيام تتراوح من خمسة أيام إلي سبعة أيام ,

فتح حساب أونلاين وكيفية التسجيل :-

بعد الإجراءات الخاصة بفتح الحساب أونلاين يتم إرسال رسالة على هاتفك تؤكد فتح الحساب وبها رابط خاص بالتسجيل في البلاد نت يتم الضغط علي الرابط بعدها يتم الذهاب للصفحة الخاصة بالتسجيل .

يتم أدخال رقم الهوية الخاص بالعميل ورقم الهاتف الذي تم تسجيله سابقاً في توقيت فتح الحساب .

يتم إرسال رسالة خاصة بالتفعيل علي هاتفك الخاص .

بعد أكتمال هذه الخطوات جميعاً يكون تم التسجيل بنجاح .

بنك البلاد نت أعدادات الأمان التي تتمكن من التغيير بها :-

يمكنك الحساب بأن تستعيد بيانات الدخول الخاصة بك من خلال حساب بنك البلاد أون لاين . تسجيل رقم سري خاص بالعميل يتكون من أربعة أرقام . يتم تغيير أسم المستخدم في الحساب الخاص بالمستخدم . يتم أعادة الضبط للرقم السري الخاص بالعمليات التي يقوم بها العميل . خاصية مضافة بأسئلة خاصة بالحماية وذلك لزيادة الأمان .

بنك البلاد قام بإصدار بعض الأحكام والشروط الخاصة بالبنك والتي تخص كل فئات نوعيات الحساب مثل حسابات الأفراد الجارية والشخصيات الاعتبارية وذلك للتعرف علي الشروط والأحكام المختلفة لكل نوع حساب ويمكنك الاضطلاع علي هذه البنود بزيارة الموقع الخاص بالبنك الإلكتروني وقراءتها جيداً حتي تتعرف عليها .