نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيهات حول اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بسبب تفشي مرض كورونا في البلاد، قد تقرر في معظم الدول العربية أن يتم نظام التعليم بنظام التعليم عن بعد، وذلك حتى يتمكن الجميع من دراسة منهجهم دون أن يحدث لهم أي ضرر، وقامت المملكة العربية السعودية بعمل منصات تعليمية وأيضًا بثت المناهج عبر القنوات الفضائية.

إعلان تعليمات وزارة التعليم

حصلت صحيفة عاجل على العديد من التعليمات التي قد أقرتها وزارة التعليم فيما يخص اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 والتي تشمل مدة الإختبار والتهيئة ورصد الدرجات، ومن أهم هذه التعليمات ما يلي:

يجب أن يسبق الاختبار حوالي خمسة دقائق للتهيئة قبل أن يقوم المعلم بتخصيص وقت معين للتهيئة لكي يعرفهم ويوضح لهم طريقة الإختبار والآلية التي سوف يقوم الطالب بعمل الاختبار بها.

يجب أن يشمل اليوم الدراسي الخاص بالطالب مدة الإختبار الخاصة به، وأيضًا أن يتضمن اليوم الدراسي حوالي ثلاثة ساعات يكون من ضمنهم الزمن الذي سوف يتم تحديده للإختبار، وأيضًا يتم تخصيص الوقت الذي سوف يتبقى لمراجعة المواد تبعًا للخطة التي تم أعدادها مسبقًا.

يقوم المعلم برصد درجات الاختبارات عن طريق استخدام نظام نور وأيضًا يتم رصد الدرجات بنفس الطريقة التي تم رصد الدرجات بها في خلال فترات التقويم وفي أثناء الفصل الدراسي الأول.

يجب أن يكون المعلم متأكد من صحة التصحيح الإلكتروني لجميع درجات الطلاب وذلك قبل إدخالها إلى نظام نور.

يجب أن تكون درجات الطلاب في خلال الفصل الدراسي الأول مطابقة كشف التصحيح الإلكتروني ومع كشوف النتائج الأولية المستخرجة من نظام نور.

يجب أن يتم التقيد بجميع الإجراءات الواردة في كل الأدلة وذلك لمعالجة أي شكل من أشكال التواصل والاختبارات أو مع مكتب وإدارة الاختبارات.

ما هو نظام نور التعليمي

من خلال منصة نور يمكن أن يتم الحصول على النتائج الفصلية و الشهرية، ويمكن أن يتم تسجيل حضور للمعلمين والمعلمات وأيضًا الطلاب من خلال المنصة، كما أنه يمكن للطلاب مراجعة مناهجهم عن طريق المنصة بمنتهى السهولة واليسر.