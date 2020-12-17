- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال طلبات الاعتراض من حساب مواطن في المقال التالي
عمر شويل - جدة استقبال طلبات الاعتراض من حساب مواطن، تقدم المملكة العربية السعودية دعمًا ماديًا للأسر والأشخاص ذوات الدخول القليلة والمعدومة دعمًا لهم لتوفير متطلبات المعيشة والقضاء على الحاجة والعوز، وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية وفقا للتوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولى عهده، ومن تلك البرامج الاجتماعية التى تقدم الدعم هو برنامج حساب مواطن حيث يقدم الدعم المادي للأفراد والأسر على دفعات نقدية يتم إيداعها في حساب كل مواطن شهريًا في اليوم العاشر من الشهر.
استقبال طلبات الاعتراض
بعدد أن قامت السلطات في المملكة العربية السعودية بصرف الدفعة ٣٧ من برنامج حساب مواطن والقيام بإيداع تلك المبالغ في حساب المستحقين في يوم العاشر من الشهر الجاري، وقام برنامج حساب مواطن بوضع بعض الضوابط لصرف الدعم الخاص به، الأمر الذي أدي لعدم صرف الدعم لبعض المستفيدين من البرنامج والقيام بفتح باب تقديم طلبات الاعتراض على عدم صرف الدعم لهم خلال خمسة أيام من إيداع تلك المبالغ للمستحقين ولمدة ٩٠ يوم على الرابط الخاص بحساب مواطن
ضوابط استحقاق حساب مواطن
اعتمد حساب مواطن مؤخرًا مجموعة من الضوابط الجديدة لاستحقاق الدعم الخاص ببرنامج حساب مواطن، وأهم تلك الضوابط هى
- عدم استقبال أى طلبات جديدة لصرف الدعم من خلال حساب مواطن قدمت عقب ميعاد صرف الدعم الخاص بالدورة ال٢٨ من شهر مارس ٢٠٢٠.
- لكل فرد بلغ الثمانية عشر عامًا فأكثر أن يقدموا ما يثبت استقلاليتهم عن المسكن، مثل عقد إيجار أو صك ملكية لمسكن، أو تقديم ما يفيد أنه يقيم بسكن جامعى، أو أحد الكليات العسكرية كشرط لازم وصوري لأستمرار علمية الصرف.
- تم وضع حد أعلى للاستفادة، حيث يتم القيام بعملية الاستحقاق الفعلي لكل راغب بمقدار مختلف.
- ويجب أن يحصل الفرد على حد أعلى من الاستحقاق، وذلك من خلال احتساب الاستحقاق الفعلي لكل الأشخاص المتقدمين بمقدار متغير، بشرط ألا يتجاوز الدعم للدورة الثامنة والعشرين من شهر مارس الماضي.
- شروط الأهلية، وهي أن يكون الفرد المستحق سعودي المنبع، ومقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقبال طلبات الاعتراض من حساب مواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.