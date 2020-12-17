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عمر شويل - جدة استقبال طلبات الاعتراض من حساب مواطن، تقدم المملكة العربية السعودية دعمًا ماديًا للأسر والأشخاص ذوات الدخول القليلة والمعدومة دعمًا لهم لتوفير متطلبات المعيشة والقضاء على الحاجة والعوز، وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية وفقا للتوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولى عهده، ومن تلك البرامج الاجتماعية التى تقدم الدعم هو برنامج حساب مواطن حيث يقدم الدعم المادي للأفراد والأسر على دفعات نقدية يتم إيداعها في حساب كل مواطن شهريًا في اليوم العاشر من الشهر.

استقبال طلبات الاعتراض

بعدد أن قامت السلطات في المملكة العربية السعودية بصرف الدفعة ٣٧ من برنامج حساب مواطن والقيام بإيداع تلك المبالغ في حساب المستحقين في يوم العاشر من الشهر الجاري، وقام برنامج حساب مواطن بوضع بعض الضوابط لصرف الدعم الخاص به، الأمر الذي أدي لعدم صرف الدعم لبعض المستفيدين من البرنامج والقيام بفتح باب تقديم طلبات الاعتراض على عدم صرف الدعم لهم خلال خمسة أيام من إيداع تلك المبالغ للمستحقين ولمدة ٩٠ يوم على الرابط الخاص بحساب مواطن

ضوابط استحقاق حساب مواطن

اعتمد حساب مواطن مؤخرًا مجموعة من الضوابط الجديدة لاستحقاق الدعم الخاص ببرنامج حساب مواطن، وأهم تلك الضوابط هى