نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي علي القمر الصناعي النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي ، من المعروف أن تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي قد تغير وقد يبحث الكثيرون عن التردد الجديد لان قناة طيور الجنة وطيور بيبي من أكثر القنوات المحببة لدى الأطفال كما إنها تقدم الكثير من البرامج والأغاني الهادفة للأطفال والمميزة لهم أيضاً كما إنها تعلم الأطفال بعض الأحاديث والآيات القرانية كما أنها تعلمهم أيضاً الاخلاق وتعاليم وقيم الدين الإسلامي والآن سوف نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي .

تردد قناة طيور بيبي TOYOR BABY

تحرص دائماً قناة طيور الجنة وطيور بيبي على تقديم كل ما هو مفيد للأطفال خلال حياتهم اليومية ، كما أن الجديد بالذكر ان قناة طيور الجنة تابعة إلى رجل الأعمال خالد مقداد ويمكن تنزيل قناة طيور الجنة بشكل مجاني من خلال هذا التردد .

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي .

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة علي نايل سات

التردد : 11315

الاستقطاب : H

معدل الترميز : 27500

تردد قناة طيور الجنة علي سهيل سات

التردد : 11310

الاستقطاب : H

معدل الترميز : 3000

يجب تنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة كما يمكن ضبط قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية ومشاهدة أفضل وأحدث أغاني الأطفال ومشاهدة برامج الأطفال المميزة وبجودة عاليه وصوت واضح ودقة عالية وذلك من خلال الترددات الجديدة التي ذكرناها لكم في المقال .