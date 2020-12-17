نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يلبي كل احتياجاتك بنك الخليج الدولي بدون كفيل خدمة شراء المديونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يلبي كل احتياجاتك بنك الخليج الدولي عبر موقع ميم، حيث يضم العديد من الخدمات والعروض التمويلية من أجل تقديم أفضل خدمة للعملاء السعوديين والمقيمين بنفس المميزات، كما فعل هاشتاج #تستاهل_أكثر الذي يٌمكنك من استخدامه في الكثير من الأمور سواء مخطط سفرك، شراء سيارة أو حتى الاستثمار في مشروع ما لتحقيق هدف الربح أو لتحسين الحالة المعيشية لأسرتك، فيما يقدم بنك الخليج الدولي القرض بهامش ربح تنافسي ويصل قيمة التمويل لمليون ونصف ريال سعودي، جميع منتجات تمويل ميم خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية وفق معايير مؤسسة النقد العربي السعودي.

مزايا تمويل شخصي يلبي كل احتياجاتك بنك الخليج الدولي

يتميز برنامج التمويل الشخصي #ميم بالشفافية التامة في الإفصاح عن كافة شئ يخص القرض، بمعنى معدل النسب السنوي، المصاريف الإدارية، كما يوفر الموقع أمثلة على التمويل توضح ذلك، فضلاً عن المزايا الأخرى على النحو التالي:-

متوافق مع أحكام الشريعة.

قرض بدون كفيل للسعوديين والمقيمين.

تمويل بهامش ربح تنافسي.

متاح لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.

متاح للمتقاعدين حتى عمر 65 عام.

توفر ميم عروض تمويلية تنافسية.

تأمين مجاني الإعفاء من سداد الدين في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا سمح الله.

إمكانية سداد المديونية.

فترات سداد مرنة وميسرة تصل حتى 60 شهراً.

إجراءات سهلة وسريعة في إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل في حالة الموافقة على الطلب والتي تتم بصورة فورية إذا اكتملت المستندات.

كيفية الحصول على تمويل شخصي من #ميم

خصص بنك الخليج الدولي موقع ميم يضم الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمملكة العربية السعودية منها العروض التمويلية المتوفرة، حيث يمكنك التواصل عبر خدمة العملاء بالاتصال على رقم 920026336 واختيار نوع التمويل الأفضل لك.

الدخول عبر www.sa.meem.com

اختر من القائمة الرئيسية التمويل الشخصي، ثم تعبئة نموذج الطلب.

الشروط /

ألا يقل العمر عن 18 سنة للسعودي والمقيم حتى 65 عام وقت سداد آخر دفعة في القسط.

تحويل الراتب.

الحد الأدنى للراتب 5.000 ريال للسعودي و7.000 للمقيم.

الحد الأدنى لفترة الخدمة في العمل شهر واحد للقطاع الحكومي وسنتين للقطاع الخاص للجميع.

يتطلب فتح حساب في ميم.

لابد من أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنك.

الأوراق المطلوبة/