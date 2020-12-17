نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية بالسعودية العديد من الخدمات للمواطنين من ضمن تلك الخدمات المساعدة المقطوعة والممثلة فى مبلغ مالي مقدم من الوزارة لمساعدت المواطنين فى التغلب على أعباء الحياة، وقد أوضحت الوزارة سابقاً أنه يمكن للمواطن الآن التعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بالاضافة لتعرف على الأسماء المقبولين لصرف المساعدة بعد تطابق الشروط والمعايير عليهم من خلال رقم الهوية الوطنية.

شروط صرف المساعدة المقطوعة 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية عدة شروط يجب توافرها فى المتقدم للحصول على المساعدة وتتمثل تلك الشروط في”

تصرف المساعدة المقطوعة للأرملة. المطلقة. لأسرة السجناء. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. إلا يقل عمر المتقدم عن 30 عام. أولوية صرف المساعدة المقطوعة للأسر بدون عائل. عدم أمتلاك المستفيد من المساعدة المقطوعة لسجل تجاري باسمه.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة وذلك كما يلي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa.

الدخول على موقع تقديم المساعدات.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

إدخال اسم مقدم المساعدة ورقم الطلب والرقم القومي.

الضغط على زر البحث، وسوف يظهر أمماك الأن موعد صرف المساعدة المقطوعة وأماكن صرف الدفعات.

أسباب تأخر صرف المساعدة المقطوعة 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية تلك الأسباب التي أدت لتأخير صرف المساعدة المقطوعة وهي زيادة عدد المتقدمين طلباً للمساعدة الأمر الذي يدفع بالوزارة لتدقيق فى أهلية الاستحقاق لتأكد من وصول المساعدة لمستحقيها، مشيراً إلى أن زيادة عدد المتقدمين يرجع لتدهور الوضع الاقتصادي فى السعودية بعد تعرضها لأزمة كورونا المستجده، ويمكن الأن التعرف على أسماء المستحقين لصرف المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية بعد تأكد الوزارة على أقترب موعد صرفها.

الجدير بالذكر أيضاَ أن المساعدة المقطوعة تتمثل فى أحد أهم برامج الدعم المالي المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمساعدة وزارة الموارد البشرية فهي مقدمة للأسر أصحاب الدخل المحدود والفقيرة والتي تسببت لهم فى تعديل الوضع الاقتصادي الذي قد تضرر مع أزمة كورونا.