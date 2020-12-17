الغامدي: قرارات سريعة منحت الأولوية لصحة الإنسان

دوت الخليج : فهد قحل -دوت الخليج رفع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2021.

وبين الغامدي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين اتخذت خلال العام قرارات سريعة منحت من خلالها الأولوية لصحة الإنسان وجعلته في مقدمة قائمة أولوياتها، ولم تتوانى عن بذل كل الجهود في سبيل صحة وسعادة المواطن.

وأشار الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بأن القيادة حريصة بأن تتواصل الاعتمادات لتنمية الإنسان السعودي، والاهتمام بصحته، وتوفير كل جودة الحياة لهم.

واختتم الغامدي حديثه سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –‏يحفظهما الله- لخدمة الدين والوطن، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره والمزيد من التقدم والأزدهار.

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