” مركز التنمية يكرم جمعية سيهات لإثرائها منظومة التطوع “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات كرم مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف الأستاذ نبيل الدوسري جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية نظير جهودها في إثراء منظومة التطوع.

وكان الدوسري شاهداً على انطلاقة مركز نعيم للعمل التطوعي بحضوره احتفائية جمعية سيهات بيوم التطوع السعودي والعالمي (عطاء وطن)، الذي أقيم بمركز فيصل بن فهد للمناسبات، مشاركاً في تكريم 300 متطوع ومتطوعة.

بدوره تقدم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شوقي المطرود بالشكر والتقدير لمركز التنمية ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة، للدعم الدائم والمستمر لرؤى وتوجهات الجمعية، بمباركة برامجها، منوهاً إلى أن هذا الدعم هو أحد سبل تسهيل وتذليل الصعوبات أمام المتطوعين المتعطشين لخدمة الوطن.

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