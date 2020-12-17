نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي لجميع المراحل الدراسية madrasati.sa للتعليم عن بُعد باستخدام تطبيق توكلنا ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تفعيل منصة مدرستي، يكثر التساؤلات حول الطريقة اللازمة لتفعيل منصة مدرستي وذلك من خلال أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، فقد تم إطلاق هذه المنصة في الفترة السابقة من أجل استكمال التعليم والعمل على تحميل الكتب المدرسية وهذا ما دفعنا لنقدم إليكم في هذا المقال الطريقة المناسبة لتفعيل منصة مدرستي.

بالفيديو شرح تسجيل الدخول توكلنا مدرستي للتعليم عن بُعد ١٤٤٢

فيديو توضيحي نقدم لكم شرح تفصيلي بسيط لاستخدام المنصة الإلكترونية توكلنا مدرستي للتعليم عن بُعد ١٤٤٢ في المملكة العربية السعودية:

طرق تفعيل منصة مدرستي من خلال توكلنا:

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية برفع موقع توكلنا على الكثير من المنصات الإلكترونية على شبكة الإنترنت فيتم تحميله من منصة جول بلاي وأبل ستور وأيضاً من هواتف هواوي، فمن السهل الأن تفعيل الحساب الخاص بكم على المنصة من خلال اتباع بعض الخطوات وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الخطوات: