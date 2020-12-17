رابط منصة مدرستي الواجبات 1442 للتعليم عن بعد وطريقة حل الإختبارات

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عمر شويل - جدة نوضح لكم في هذه المقالة طريقة شرح كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية، وقد أصبحت المنصة أحد أكثر المنصات التعليمية السعودية شهرة في الفترة الأخيرة بسبب اعتماد الحكومة السعودية ووزارة التعليم السعودية على التقنية الحديثة والتعليم عن بعد بسبب الظروف الأخيرة، ولقد اهتم الملايين من أولياء الأمور بالإستفسار عن كيفية استكمال الدراسة بعد غلق المدارس وقد سألوا أيضاً عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي لكي يستطيع الطلاب استكمال دراستهم من خلالها، فالمنصة تقدم تجربة رائعة للتعليم عن بعد عن طريق الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في توصيل المعلومة للطالب بكل سهولة وتيسير التواصل بينه وبين المعلم، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط وطريقة التسجيل في منصة مدرستي وطريقة حل الإختبارات، فتابعونا.
التسجيل في منصة مدرستي
يبحث الآلاف من أبنائنا الطلاب في جميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي عبر العديد من وسائل التواصل الإجتماعي ومنها تويتر، ولقد وضحنا لكم الخطوات اللازمة لعملية التسجيل فقط اتبع الخطوات التالية:
- في الخطوة الأولى سجل الدخول إلى موقع منصة مدرستى.
- وفي الخطوة الثانية قم بكتابة اسم الطالب عبر تطبيق توكلنا ورمز المرور.
- وأخيراً قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
منصة مدرستي
اعتمدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة على تطوير التحول الرقمي وهو ما جعلها تطلق المنصة التعليمية منصة مدرستي للتعليم عن بعد للتغلب على الظروف الأخيرة التي تشهدها المملكة والعالم.
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