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عمر شويل - جدة تتنوع عروض تقسيط شانجان CS85 ليمتد موديل 2021 البنك الاهلي بحسب الحالة الوظيفية للمستفيد والحد الأدنى للراتب والالتزامات الشهرية الأخرى التي يجب عليه الوفاء بها مثل القرض العقاري أو القرض السكني وغيرها من الالتزامات التي تشكل عبئًا شهريا يؤثر بدوره على الملاءة المالية أو القدرة على الوفاء بالقسط الشهري حيث يضع البنك الأهلي عددًا من أنظمة تمويل السيارات تلبي رغبات العديد من العملاء وفي نفس الوقت تضمن للبنك قدرة العميل على سداد الأقساط في وقتها المحدد.

مواصفات شانجان CS85 ليمتد موديل 2021

تأتي شانجان CS85 ليمتد موديل 2021 مع محرك تيربو سعة 2.0 لتر من طراز GDI233 بقوة حصانية قصوى تبلغ 360 نيوتن في المتر مع فتحة سقف وناقل حركة اوتوماتيك ذي 8 سرعات.

وتأتي السيارة كذلك مع ثلاثة أنماط من القيادة ( رياضي – اقتصادي – ثلوج ) مع مقاعد جلد وثيرة ونظام تحذير آلي عند الخروج عن المسار وهذا النظام مفيد جدًا خاصة مع بدء المرور السعودي تطبيق رصد غرامة عدم التقيد بالمسار مؤخرًا.

كما تأتي السيارة مزودة بالعديد من التقنيات الحديثة مثل نظام التشغيل عن بعد ونظام APA 4.0 للاصطفاف الذاتي ونظام التحذير من الاصطدام من الأمام.

شروط عروض تقسيط شانجان CS85 ليمتد موديل 2021 البنك الاهلي

يجب أن يكون العميل لديه حساب جاري في أحد فروع البنك الأهلي.

يجب أن يكون العميل موظفًا لدى القطاع العام أو الخاص.

في حالة العميل في القطاع العام لابد أن يكون مر شهر على التعيين أما في حالة موظفي القطاع الخاص يشترط مرور 4 أشهر.

الحد الأدنى لراتب موظف القطاع العام 2500 ريال في حين يجب أن يكون الموظف في القطاع الخاص يتقاضى راتب أعلى من 4 الاف ريال.

يمكن تحويل الراتب على البنك الأهلي كما يمكن تمويل السيارات من البنك الأهلي لمن يستلم راتبه من بنوك أخرى بشرط أن يكون الراتب 4 الاف ريال لموظفي القطاع العام والخاص.

في حال كان موظف القطاع الخاص يتسلم الراتب من البنك الاهلي يتم خفض الحد الأدنى للراتب إلى 2500 ريال.

يجب أن يكون سن المتقدم فوق 18 عامًا.

يجب أن يحمل رخصة قيادة سارية.

طريقة تقسيط شانجان CS85 ليمتد موديل 2021 البنك الاهلي