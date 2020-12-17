نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج وكالة إلكترونية عبر منصة ناجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة استخراج وكالة إلكترونية تعتبر واحدة من الخدمات الخدمات الحديثة التي قامت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بتوفيرها لكل من المواطنين والمقيمين علي منصة إنجاز التابعة لها وذلك لأن يتم التسهيل عليهم أثناء إجراء عملية توكيل أحد الأشخاص لشئ معين يتطلب وجود توكيل رسمي من المفوض.

استخراج وكالة إلكترونية

يعتبر التوكيل أو كما يطلق علية الوكالة في السعودية هو عبارة عن تفويض لأحد الأشخاص بإجراء شئ معين مثل الذهاب للحصول علي الأموال من الحساب البنكي أو تخليص بعض الأمور في المحاكم، وقد خصصت وزارة العدل السعودية هذه الخدمة علي المنصة الإلكترونية لها للتسهيل علي الأشخاص إجراء هذه المعاملة بدون جهد أو عناء أو الذهاب إلي مقرات الوزارة وأيضاً يتم إضافة المستخدم البنود التي يريدها لاستخدام الوكالة.

خطوات الاستعلام عن صحة وكالة

يستطيع المواطن أو المقيم في المملكة بالقيام بعملية الاستعلام عن صحة الوكالة إلكترونيا عبر موقع وزارة العدل وذلك عبر اتباع الخطوات الأتية :

الولوج إلي موقع وزارة العدل علي الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

من القائمة تقوم باختيار الوكالات الإلكترونية.

بعد ذلك الاستعلام عن صحة وكالة.

تقوم بكتابة رقم الوكالة في المكان المخصص له.

بعد ذلك تكتب رقم السجل المدني لأحد المسجلون في الوكالة.

بعد ذلك الضغط علي زر الاستعلام.

الانتظار لبعض ثواني.

يتم عرض لك بيانات الوكالة.

خطوات استخراج وكالة إلكترونية

يتم إصدار الوكالات إلكترونياً وذلك عبر إجراء مجموعة بسيطة من الخطوات التي تتلخص في السطور التالية وهي: