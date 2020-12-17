عاجل ..نجاح عملية قلب مفتوح جانبية لاستبدال صمامات لطفلة بمركز القلب في المدينة المنورة

دوت الخليج – المدينة : أجرى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة عملية قلب مفتوح ناجحة تعد الأولى من نوعها في المركز لطفلة، جرى خلالها استبدال كل من الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات بصمامات صناعية من خلال فتحة تجميلية جانبية تحت الثدي الأيمن.

وأوضح المركز عن إجراء العملية الجراحية للطفلة بعد تشخيص الحالة من الفريق الطبي المعالج، حيث اسْتُبدل الصمامانِ عن طريق فتحة جانبية صغيرة تحت الثدي الأيمن عوضاً عن الجراحة في وسط الصدر، وبذلك يتفادى قصُّ عظم الصدر وندبة الجرح مكان العملية، التي قد تكون نوعاً ما مشوهة وخاصة عند السيدات.

وقد تكللت العملية بالنجاح، حيث خرجت الطفلة من المركز – ولله الحمد – بعد استقرار حالتها.

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