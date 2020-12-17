تحكيم الإبل: عدم الالتزام بتعليمات اللجان يؤدي إلى الاستبعاد من المنافسة

دوت الخليج – الرياض :

شدَّد رئيس لجنة الحكام بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود، على أهمية تقيُّد الجميع بالتعليمات الصادرة من قِبل لجنتي الميدان والحكام، مقدِّمًا شكره للمشاركين على تعاونهم.

وقال سموه: “نشكر المشاركين على تعاونهم، ونأمل في مزيد من التعاون لإنجاح المهرجان، ولقد لاحظنا في بعض المشاركين السرعة أثناء العرض، وعدم الالتزام بتعليمات اللجان العاملة، خاصة لجنة الميدان، ولجنة التحكيم، ونرجو من الجميع التجاوب والالتزام بالتعليمات التي تصدر من اللجان المختلفة”.

وأكد الأمير خالد على أهمية عرض التحكيم النهائي، موضِّحًا أنَّه جزء مؤثِّر في النتيجة، وقال: “عرض التحكيم النهائي جزء مهم من أعمال التحكيم، تُبنى عليه قرارات تحكيمية، وهو ليس رجوعًا من أجل الاستعراض فقط، ونرجو من المُلَّاك تنبيه الرعاة لهذا الأمر المهم، فنحن نعمل على أن يحظى الجميع بتحكيم عادل، ومن العدالة أن نُعامل الجميع سواسية”.

وعن العقوبات التي يمكن أن يتعرَّض لها المخالفون للتعليمات، قال رئيس لجنة الحكام: “هناك تدرُّج في العقوبات، تبدأ بالتنبيه من قِبل لجنة الميدان، ثم الإنذار والتحذير في حالة تكرار المخالفة، ثم التوقف عن التحكيم، وسنجلس ونرى ماذا يريد أن يفعل، وفي حال الإصرار سيتم مخاطبة المالك عن طريق لجنة التنظيم، ثم يتم رفع تقرير لإدارة المهرجان واللجنة القانونية يتضمَّن المطالبة بإبعاده نهائيًّا لعدم التجاوب مع التعليمات”.

وجدَّد رئيس لجنة الحكام بالمهرجان ثقته في تعاون الجميع، وقال: “نأمل من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية، ويحترموا قرارات اللجان ويتجاوبوا معها”.