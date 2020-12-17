نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية السعودية تعديل الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطوط الجوية السعودية تعتبر من أفضل الخطوط الجوية التي توجد بالمنطقة والحاصلة على تصنيف 5 نجوم ولها العديد من الخدمات الأون لاين للتسهيل على العملاء والمسافرين وقد أضيفت هذه الخدمات منذ فترة قصيرة أما في هذه المقالة سنتحدث عن طريقة تغيير الحجز الذي قمت به مسبقا وذلك عبر الإنترنت وتعد تلك الخدمة إحدى الخدمات المقدمة من الخطوط الجوية السعودية عبر الإنترنت لتسهل على المسافر عناء الذهاب أو الاتصال بخدمة العملاء وتغيير الحجز ويمكن للعميل بالإضافة لتغيير موعد الجز تغيير أحد بنود الرحلة التي تم التقديم عليها

الخطوط الجوية تعديل الحجز

يمكن للمسافر عبر الخطوط الجوية للملكة العربية السعودية تعديل الحجز الخاص به كيفما يشاء وذلك يستوجب فقط الدخول للموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودي أو عن طريق التطبيق الإلكتروني ومن هذه التعديلات:-

تعديل درجة السفر المحجوزة من قبل

اختيار المكان الخاص بالمسافر (المقعد الخاص به)

تغيير الرحلة أو مسارها

تأجيل شراء تذكرة السفر

الدفع ببطاقة الائتمان بدلا من التوجه للمطار تسهيلا على العميل

إلغاء الحجز واسترجاع التذكرة

في استطاعة العميل أن يستعيد التذكرة التي قد حجزها مسبقا عن طريق الإنترنت بالموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية أو التطبيق الأون لاين أو بالاتصال على الهاتف المخصص على رقم 920030000 وسيتولى الرد أحد موظفي خدمة العملاء وسيتابع معك طلباتك ويقوم بإنجازها لك في حالة تزويده بالبيانات المطلوبة وبالطبع ما لم يكن الطلب المقدم مخالف لسياسات الشركة والبيانات التي يجب تزويده بها (رقم التذكرة الخاصة بالرحلة والاسم الأول والأخير للعميل ورقم الجوال وبعض البيانات الأخرى وستقوم باسترداد قيمة التذكرة في الحال بعد خصم بعض الرسوم

إلغاء الحجز عبر الإنترنت للخطوط الجوية السعودية

خطوات إلغاء الحجز عبر الإنترنت

قم بالدخول للموقع الرسمي

قم باختيار إدارة الحجوزات

قم باختيار إلغاء واسترداد الحجز

قم بملء كل الفراغات بالبيانات المطلوبة الخاصة بك

قم بالضغط على تقديم الطلب

بعد الانتهاء من طلب الإلغاء واسترداد قيمة التذكرة تقوم الشركة بالتواصل معك لتأكيد طلبك وإعادة قيمة التذكرة الخاصة بك بعد دفع قيمة إلغاء الطلب وتعتمد هذه القيمة على وقت الإلغاء

تعديل ميعاد السفر

يمكن للعميل تعديل ميعاد اسفر أيضا بالتوجه إلى الصفحة الرسمية وتقديم الطلب أو باستخدام التطبيق أو برقم خدمة العملاء الخاص بالشركة