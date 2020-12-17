نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية وخطوات التقديم على قرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية ، يعتبر مصرف الراجحي من أكبر البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية، ويقدم الكثير من الخدمات والتمويلات مثل تمويل الراجحي الجديد 2020 ، وهو من أهم البنوك التي تعطي تمويل شخصي بدون تحويل راتب بطريقة سهله وسريعه، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية وخطوات طلب قرض من بنك الراجحي، وطريقة حساب القرض وقيمة الأقساط الشهرية عن طريق حاسبة التمويل الشخصي، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

هذه الخدمة يبحث عنها الكثير من المواطنين في السعودية، فقام بنك الراجحي بتوفيرها لكي يتمكن للعميل الاستعلام عن قيمة التمويل الخاص به وقيمة الأقساط الشهرية المستحقة لمصرف الراجحي برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك الرئيسي وهذا لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن أجل تسهيل الخدمات على المواطن .

خطوات طلب قرض من بنك الراجحي

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع بنك الراجحي الرسمي .

الرسمي . إذا كان العميل سعودي الجنسية يجب تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وتقديم الإقامة للمقيمين .

يجب على العميل تقديم صوره من المؤهل الدراسي الحاصل عليه .

يجب على العميل إذاك كان مقيم أو مواطن من تقديم خطاب رسمي من مكان عمله موضحا فيه قيمة الراتب الشهري .

يمكنك الاستعلام عن جميع البيانات التي تريدها عن القروض وكل ما يخصها .

يمكن من خلال حاسبة القرض الشخصي الراجحي معرفة قيمة القرض والأقساط الشهرية .

حاسبة القرض الشخصي الراجحي

هذه الخدمة يقدمها بنك الراجحي لتمكن العميل من معرفة قيمة القرض وقيمة الأقساط الشهرية المستحقة للبنك بكل سهوله عن طريق هذه الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع مصرف الراجحي الإلكتروني .

يجب على العميل تحديد القطاع الذي يعمل فيه إذا كان قطاع عام أو قطاع خاص .

يجب علي العميل كتابة قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه شهريا في أماكن أخري .

يجب على العميل كتابة عمره .

قم باختيار المدة التي تريدها لتسديد الأقساط الشهرية .

قم بالضغط على حساب التمويل .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية وخطوات التقديم على قرض وحساب قيمة القرض والأقساط الشهرية عن طريق حاسبة التمويل الشخصي .