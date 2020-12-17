نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2020 بعد قرار شركة أرامكو الجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين ، قام الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام بالبحث عن سعر البنزين الجديد بعد قرار السلطات السعودية الجديد بدءا من يوم 11 شهر ديسمبر الجاري، كما أنها صرحت في منشور رسمي لها بأنه سوف يتم الإعلان عن اسعار البنزين الجديدة شهريا وليس بالنظام السابق الذي كان كل ثلاثة أشهر أو ربع سنوية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أسعار البنزين لشهر ديسمبر الجاري لعام 2020 بعد قرار شركة أرامكو الجديد، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2020 في السعودية

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية بأنه سوف يتم الإعلان عن سعر الوقود في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وسوف تطبق أسعار الوقود بدءا من يوم 11 من كل شهر ميلادي، علما بأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابله للتغير على حسب أسعار السوق العالمية، وحسب تغيرات أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية .

كما أن شركة أرامكو السعودية للمنتجات النفطية قامت بتوفير الوقود نوعية 91 و 95 وهي الفئات الأكثر طلبا لتلبية احتياجات المحركات اليومية التي تعمل على البنزين، كما أنها قامت بتوفير وقود الديزل للشاحنات الكبيرة والمركبات الأخري، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نعرفكم على سعر البنزين الجديد في السعودية .

سعر الوقود في السعودية

سعر البنزين لشهر أكتوبر الماضي 2020 فئة 91 هو 1.44 ريال سعودي لكل لتر .

سعر البنزين لشهر أكتوبر الماضي 2020 فئة 95 هو 1.55 ريال سعودي لكل لتر .

أسعار البنزين لشهر نوفمبر الماضي 2020 فئة 91 هو 1.44 ريال سعودي لكل لتر .

سعر البنزين لشهر نوفمبر الماضي 2020 فئة 95 هو 1.58 ريال سعودي لكل لتر .

أسعار البنزين لشهر ديسمبر الجاري 2020 فئة 91 هو 1.42 ريال سعودي لكل لتر .

أسعار البنزين لشهر ديسمبر الجاري 2020 فئة 95 هو 1.55 ريال سعودي لكل لتر .

سعر ديزل لشهر ديسمبر الجاري 2020 هو 0.52 ريال سعودي لكل لتر .

سعر غاز البترول المسال لشهر ديسمبر الجاري 2020 هو 0.75 ريال سعودي لكل لتر .

سعر الكيروسين لشهر ديسمبر الجاري 2020 هو 0.70 ريال سعودي لكل لتر .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أسعار البنزين لشهر ديسمبر الجاري 2020 بعد قرار شركة أرامكو الجديد في المملكة العربية السعودية .