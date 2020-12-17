طريقة التسجيل في لقاح كورونا فايزر بالسعودية

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عمر شويل - جدة ما هي طريقة التسجيل في لقاح كورونا بالسعودية يعتبر ذلك السؤال هو واحد من الأسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول التسجيل في لقاح فايزر الذي يعتبر العلاج والمصل الأمن لكوفيد 19 الذي انتشر في الفترة العام الماضي في العالم وتوفي منه الكثير من الأشخاص.

التسجيل في لقاح كورونا

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا في إنتاج اللقاح الأمن والفعال ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، وبدأت في تصدير هذه العلاج للعالم كلة، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية بأنها قامت بشراء هذا اللقاح من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطعيم به جميع المواطنين، حيث سيتم أعطاء هذا اللقاح أولاً لكل العاملون في القطاعات الصحية ثم كبار السن ثم باقي الشعب.

التسجيل في تطبيق صحتي

أطلقت وزارة الصحة هذا التطبيق مع بداية انتشار الفيروس وذلك لمتابعة أخباره وحجز مواعيد الذهاب للمستشفيات، وأعلنت وزارة الصحة السعودية بأن حجز مواعيد التطعيم ضد الفيروس سيكون علي هذا الموقع حيث يستطيع المواطن التسجيل في التطبيق عن طريق الأتي:

تحميل التطبيق للأندر ويد من متجر جوجل بلاي ـوللأيفون من متجر ابل ستور.

اختيار زر إنشاء حساب في التطبيق.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية لك.

كتابة رقم سر لحسابك في المكان المخصص.

تأكيد رقم السر.

إدخال رقم الهاتف المحمول المتصل بنظام ابشر.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة التسجيل في لقاح كورونا بالسعودية

قالت وزارة الصحة السعودية بأن التسجيل للحصول علي تطعيم كورونا سيكون عن طريق تطبيق صحتي التابع للوزارة، ويستطيع المواطن أن يقوم بالتسجيل في هذا التطبيق عبر أتباع الأتي: