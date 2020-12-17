خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً 1442

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عمر شويل - جدة تمديد تأشيرة الخروج والعودة تعتبر واحدة من متطلبات الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك للقيام بتجديد تاريخ التأشيرة التي تسمح لهم بالذهاب إلي الموطن والعودة مره أخري بدون الحصول علي إجراءات، وتكون مدة هذه التأشيرة حسب ما يحددها المقيم في السعودية.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة

تسمح الحكومة في المملكة العربية السعودية لجميع المقيمين فيها من جميع الجنسيات بالقيام بتمديد مدة تأشيرة الذهاب والعودة وذلك من أجل تمديد الإحارة الخاصة بهم في بلادهم ، ويتم تمديد تلك التأشيرة من خلال منصة وزارة الداخلية أبشر علي شبكة الأنترنت، واقصي مدة يستطيع المقيم أن يقوم يمد بها التأشيرة هي ثلاث اشهر وأيضاً يستطيع إلغاء مد التأشيرة.

خطوات استخراج تأشيرة الذهاب والعودة

يستطيع المقيم بأن يقوم بعملية استخراج هذه التأشيرة إلكترونياً وذلك عبر القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة التي تتلخص في السطور التالية :

الذهاب إلي منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.

اختيار خدمات الأفراد.

تسجيل الدخول إلي حسابك عبر اسم المستخدم ثم كلمة السر.

أختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم منها باختيار خدمات الجوزات.

تأشيرة الذهاب والعودة ثم استخراج التأشيرة.

تكتب البيانات الشخصية لك وهي الاسم ثم رقم السجل المدني.

بعد ذلك تقوم بتحديد مدة التأشيرة.

اختيار وسيلة الدفع التي تتناسب معك.

إدخال قيمة المبلغ المراد سدادة.

بعد ذلك تقوم بإدخال بيانات وسيلة الدفع.

الضغط علي زر السداد.

يتم استخراج التأشيرة وتستطيع طباعتها.

خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة

حتي يتمكن المقيم من تمديد تأشيرة الذهاب والعودة يجب علية أن يقوم ببعض الخطوات البسيطة التي تتلخص في السطور الأتية: